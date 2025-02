UGT denuncia "coacciones de Educación" en los centros educativos en la consulta de la lengua

El sector de Enseñaza de UGT Serveis Públics PV ha denunciado la campaña de "presiones políticas" y "coacciones" que la Conselleria de Educación está ejerciendo contra los centros educativos a través de Inspección educativa, con motivo de la consulta de la lengua base que comienza este martes.

El sindicato denuncia en un comunicado prácticas "más propias de una policía política que de un servicio público" y considera que son "totalmente intolerables", e incluso, en algunos casos, "podrían llegar a rozar los delitos de coacciones y prevaricación".

UGT ha asegurado tener constancia de estas prácticas en Sagunt. De hecho, en una reunión mantenida este lunes con el concejal de Educación de esta localidad, Raúl Palmero, el consistorio ha comunicado al sindicato el "malestar y la angustia" existente tanto en el Ayuntamiento como en los centros educativos de la localidad, que, según indican, están recibiendo llamadas y visitas de la inspección educativa en las que se les estaría ordenando retirar toda la cartelería y medida de comunicación en promoción del valenciano de cara a la actual consulta en marcha, recurrida por UGT por su "dudosa legalidad".

Estas presiones "vendrían acompañadas de advertencias de posibles expedientes disciplinarios y posibles sanciones contra directivas de centros educativos por promover el valenciano", han explicado desde el sindicato.

De la misma manera, según UGT, "habría habido presiones hacia el concejal de Educación de Sagunto, con anuncios de posibles represalias contra las directivas de los centros educativos, si ponían la cartelería de la campaña institucional del ayuntamiento de promoción del valenciano".

UGT ha recordado a la Conselleria de Educación y a su inspección que la promoción del valenciano no es ningún delito, que "no cabe esgrimir ninguna supuesta neutralidad ideológica; ante la consulta ya que el valenciano y el castellano no son ideologías ni partidos políticos, sino nuestras lenguas cooficiales, y que las administraciones públicas tienen el deber y la obligación de promover la lengua minorizada, en este caso el valenciano, en atención a la legalidad vigente, tanto el Estatut d'Autonomia, como la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, la Constitución Española, la Ley Orgánica de Educación y la Carta Europea de Lenguas Minoritarias y Regionales".

El sindicato ha recordado que existe abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y de otros tribunales que ratifican este extremo.

"No caben, por tanto, presiones de ningún tipo ni órdenes presuntamente contrarias a la legalidad para perseguir a los y las docentes que promueven el valenciano", indica UGT.

El sindicato ha exigido a la Conselleria que cese en su "intento de presiones autoritarias, una agresión sin precedentes contra los derechos educativos del alumnado, y contra los derechos laborales y la dignidad del profesorado y direcciones de centros, así como contra la autonomía de los centros educativos".

Además, ha instado a la Conselleria que si quiere comunicar los procedimientos a seguir por las directivas de los centros educativos ante el desarrollo de la consulta de la lengua base (de dudosa legalidad), proceda a dar instrucciones y argumentación jurídica por escrito a los centros.

UGT está estudiando "seriamente" acudir a los órganos jurídicos pertinentes e incluso a Fiscalía si fuera necesario en defensa de la dignidad, los derechos y la integridad moral del profesorado y las direcciones de centros educativos.

"No toleraremos más abusos de autoridad por parte del conseller Rovira y sus subordinados políticos", han añadido