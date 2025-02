El Gobierno desmiente a Mazón y dice que el presidente de la CHJ no es miembro del Cecopi

El Gobierno desmiente al jefe del Consell, Carlos Mazón, y subraya que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, "no es miembro del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi)". Además, asegura que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y Polo "asistieron por plasma porque la reunión se convocó mediante videoconferencia", aportando la convocatoria remitida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en l'Eliana y el enlace de la videoconferencia.

Convocatoria enviada por Emergencias de la Generalitat a Delegación de Gobierno a las 15.30 horas del 29 de octubre para la reunión del Cecopi a las 17.00 horas. / Levante-EMV

Esta ha sido la primera reacción del Gobierno a las declaraciones realizadas por Mazón esta mañana en las que ha revelado que el pasado 29 de octubre llegó al Cecopi de l'Eliana a las 20.28 horas, 17 minutos después de que a las 20.11 se enviara la alarma del ES Alert. El president ha cargado también contra las acusaciones que, ha dicho, ha lanzado la oposición y especialmente el Gobierno de España con el fin de "criminalizarme". "Todo es falso", ha remarcado, "en ningún momento estuve incomunicado, no me esperaron para enviar la alerta, no paralicé ninguna reunión, ni requirió mi autorización", ha asegurado. "Ya está bien de tanta mentira, es una barbaridad lo que está ocurriendo", ha insistido. Además, ha aseverado que él llegó al Cecopi "nueve horas antes que Bernabé, que estaba conectada telemáticamente".

En la documentación aportada por el Ministerio de Transición Ecológica se aprecia que se solicita la participación de "un responsable" de la CHJ en la reunión del día 29 de octubre de 2024, pero no la del primer responsable. El Gobierno añade que siempre ha ido alguien del SAIH o de la dirección técnica.

Aquel día, la delegada del Gobierno y Polo estuvieron conectados telemáticamente desde las 17.00, cuando se constituye el órgano encargado de coordinar la atención de la emergencia.

Mazón y Camarero contra Bernabé

Las críticas de Mazón al Gobierno se suman a las vertidas ayer por la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, contra Bernabé y todo el Gobierno de España, a quienes acusó de "mentir" por interés partidista y para "aprovechar el dolor y la tragedia". "Bernabé sabía que Mazón no estaba y les mintió", señaló tras tildar las afirmaciones de la socialista asegurando haber "visto" a Mazón en el Cecopi justo después del envío de la alerta del "capítulo más vergonzoso" de esta crisis.

Camarero dijo que esto demuestra que quien "quiere reescribir la historia es el PSOE y el Gobierno" y cuestionó la "credibilidad" de Bernabé. "Han sido cuatro meses en los que han acusado a Mazón de asesino porque se le esperaba para lanzar la alerta y porque estaba incomunicado y hoy se certifica que nunca estuvo incomunicado y que no se le esperó para el mensaje", añadió.

Correo remitido por Emergencias de la Generalitat a la delegada del Gobierno con el enlace para unirse por videoconferencia a la reunión del Cecopi. / Levante-EMV

Bernabé volvió a reiterar ayer que "siempre he dicho lo mismo, que no vi a Mazón en el Cecopi hasta que no mandaron el Es-alert". Respecto a las críticas contra la delegada del Gobierno y Polo de no asistir de forma presencial al Cecopi, reunido en l'Eliana, fuentes del Gobierno detallan que Bernabé fue convocada a asistir por videoconferencia y que "el presidente de la CHJ no es miembro del Cecopi". Por parte de la confederación, aseguran, "siempre va un representante, no el representante legal". En este sentido, explican que por la CHJ al Cecopi "siempre ha ido algún responsable del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) o de la dirección técnica", del organismo de cuenca. "Actualmente, suele ir la comisaria", añaden.