La diputación exige al Gobierno que los municipios de la dana puedan acogerse a la contratación de emergencia

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha solicitado formalmente al Gobierno central que habilite la contratación de emergencia para los municipios afectados por la última dana que azotó la provincia. A través de sendas cartas dirigidas al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y al Comisionado del Gobierno para la Reconstrucción, José María Ángel, Mompó ha advertido de que “los ayuntamientos están recibiendo fondos para reparar los daños sufridos, pero las trabas burocráticas y los plazos que imponen las convocatorias hacen que sea prácticamente imposible ejecutarlos a tiempo. Si no se cambia la normativa, muchos municipios se verán obligados a devolver el dinero, incluso con intereses, lo cual es una injusticia absoluta”.

En este sentido, el presidente advierte que la actual legislación no contempla una vía ágil para la ejecución de los fondos en situaciones de catástrofe natural. “Estamos ante una situación excepcional que requiere medidas excepcionales. No podemos pretender reconstruir nuestros pueblos con procedimientos que, en circunstancias normales, ya suponen meses de espera. Hablamos de caminos intransitables, carreteras cortadas, infraestructuras dañadas y vecinos que necesitan soluciones inmediatas. No podemos permitirnos que la burocracia paralice la recuperación”, ha señalado Mompó.

El presidente provincial ha recordado que en situaciones de crisis previas, como la pandemia de la COVID-19, el Estado habilitó mecanismos de emergencia que permitieron agilizar la contratación pública en todos aquellos proyectos vinculados a la gestión sanitaria. “Si en aquel momento se entendió que la urgencia justificaba medidas extraordinarias, ¿por qué ahora no se aplica el mismo criterio? No pedimos privilegios, pedimos coherencia. La reconstrucción de nuestros municipios es tan prioritaria como lo fue en su día la gestión de la crisis sanitaria”, ha insistido.

Mompó ha subrayado que el problema no es solo que los ayuntamientos no puedan gastar los fondos con la rapidez que requieren las circunstancias, sino que, además, el marco legal actual les obliga a devolverlos si no se ejecutan dentro de los plazos fijados. “Es absurdo que, después del esfuerzo de todas las administraciones para conseguir estos recursos, acabemos perdiéndolos simplemente porque el sistema no ofrece herramientas para utilizarlos a tiempo. Esto es un lastre injusto para los municipios afectados y también para la Diputación, que está haciendo todo lo posible para canalizar la ayuda de forma eficiente”, ha declarado.

Garantías legales

Por ello, desde la corporación provincial se pide que el Gobierno central apruebe de manera inmediata una disposición que permita a los municipios y a la Diputación acogerse a la contratación de emergencia con plenas garantías legales. “No se trata solo de permitir una mayor flexibilidad, sino de asegurar que los recursos destinados a la reconstrucción puedan emplearse de manera efectiva”, ha remarcado el presidente de la Diputación.

Mompó ha asegurado que la Diputació de València seguirá defendiendo a los municipios afectados y trabajando para que ningún ayuntamiento tenga que renunciar a los fondos por falta de herramientas administrativas. “Desde el primer momento hemos estado junto a nuestros pueblos, acompañándolos en la gestión de esta catástrofe. Ahora, necesitamos que el Gobierno de España esté a la altura y tome decisiones que realmente sirvan para solucionar los problemas, no para complicarlos aún más”, ha concluido.