La jueza de la dana rechaza una querella contra Mazón porque es aforado

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha inadmitido la querella presentada por la Federación Local del sindicato CGT contra el presidente de la Generalitat,Carlos Mazón, remitida por inhibición de un juzgado de Instrucción de Valencia, debido a su condición de aforado, señala en un auto notificado hoy a las partes.

En otra resolución, la magistrada ha admitido la personación como acusación particular de la Asociación de damnificados dana l'Horta Sud en las diligencias en las que se investiga la presunta comisión de delitos de homicidio y lesiones por imprudencia. La magistrada la acusación particular de la entidad después de que esta haya comunicado que entre sus miembros hay familiares de cinco víctimas mortales, así como un lesionado.

El juzgado ha aceptado la querella interpuesta por la entidad exclusivamente en relación con los posibles homicidios y lesiones imprudentes y emplaza a resolver “en un momento ulterior” la petición de los querellantes sobre la práctica de diligencias, que incluye la declaración de los querellados como investigados, según informan desde el TSJCV.

El auto, como ya reflejaba la magistrada en otra decisión dictada el 11 de febrero, establece que "el objeto de esta investigación es exclusivamente los fallecimientos y las lesiones de carácter imprudente, pero no los daños por imprudencia grave. Ello no significa, decía el mencionado auto, que no hayan de obtener la oportuna reparación los daños materiales, la destrucción que ha asolado a las poblaciones y que ha afectado a centenares de miles de personas, sino que ni este proceso ni la jurisdicción penal son competentes para su conocimiento”, precisa la resolución.

Desde el inicio del proceso, en un auto de fecha 5 de diciembre de 2024, ya se decidió no incluir la investigación por los daños materiales porque, a juicio de la instructora, “éstos no se podían evitar”.

En otra resolución, como ha hecho anteriormente con otros partidos políticos, sindicatos o asociaciones, ha admitido la personación en la causa del PSOE como acusación popular previa consignación de una fianza de 6.000 euros en el plazo de diez días hábiles.