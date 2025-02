La juventud valenciana luce su potencial en la gala de Talento Joven

El potencial de la juventud de la Comunitat Valenciana ha vuelto a salir a relucir, como cada año, en la gala de Talento Joven organizada por Levante-EMV y CaixaBank. El certamen, que premia con una dotación económica a los mejores proyectos presentados por jóvenes valencianos y valencianas en las categorías de Cultura, Ciencia, Deporte, Empresa y Acción Social, ha vivido esta noche su gala con un acto celebrado en CaixaForum Valencia, en el que se han fundido, tanto en los galardonados como en los candidatos que se han quedado a un paso de lograr el ansiado premio, la emoción por el reconocimiento del valor de sus iniciativas y la motivación por llevarlas a cabo.

Paula Serrano, en la categoría de Cultura; Isabel Ferri, en Ciencia; Marta Giménez, en Acción Social; Carlos Coronado, en Deporte; y Alfredo Quijano, en Economía, han sido los grandes agraciados de una tarde-noche que difícilmente olvidarán en la que fueron galardonados con sus respectivas estatuillas del certamen de Talento Joven, que cumplía hoy su duodécima edición, y una beca de 4.000 euros para cada uno de ellos para que puedan continuar desarrollando sus carreras y proyectos.

La cita, que ha contado con la presentación de las periodistas de MediTV Sandra Segarra y Claudia Arrafat -vestidas para la ocasión por El Corte Inglés-, ha comenzado con el discurso de bienvenida de José Luis Valencia, director de Levante-EMV, quien ha recordado que el certamen se ha consolidado en los últimos doce años movilizando "cada vez a más y más jóvenes". Asimismo ha revindicado el nivel de los proyectados presentados a concurso, que ha calificado como "extraordinarios". Valencia, además, ha reconocido el valor de las iniciativas presentadas, que han contado con "varios denominadores comunes" como son "las aplicaciones de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías aplicadas y una filosofía de intervención social y de mejora social envidiable".

A continuación, ha tenido lugar la intervención de la directora territorial de la Comunitat Valenciana y Región de Murcia de CaixaBank, Olga García, quien ha insistido en que los premios Talento Joven son para ella "referentes" y ha apuntado que la gala es "una velada de reconocimiento de esa energía, creatividad y determinación de unos jóvenes que marcan la diferencia". "Estamos impulsando ese talento de las nuevas generaciones", ha incidido García, que ha asegurado que en CaixaBank creen "firmemente en que el talento joven es transformador porque los jóvenes tenéis visión de innovación, de romper moldes y hacer que las cosas sucedan, lo que es muy importante para nuestro progreso", en alusión al numeroso público joven asistente a la cita. "Sois ejemplo para el resto de jóvenes. El talento joven es el presente y va a ser el futuro que va a impulsar a esta Comunitat", ha enfatizado.

El primero de los premios que se ha dado a conocer ha sido el de Cultura. La bailarina y coreógrafa de Alcoi Paula Serrano, que ya ha sido reconocida por los prestigiosos Premios Max, se ha llevado la estatuilla, que le ha sido entregada de manos del director general de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Andrés Sánchez.

El siguiente turno ha sido para la categoría de Ciencia, en la que la agraciada también ha sido una mujer. En este caso, se ha reconocido el proyecto de Isabel Ferri, que conjuga inteligencia artificial y realidad aumentada para mejorar la calidad de vida y autonomía de personas con limitaciones cognitivas. El concejal del PP y portavoz del gobierno en el Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, ha sido el encargado de entregar el premio.

La tercera de los premiadas en entrar en liza ha sido Marta Giménez, quien se ha llevado el galardón en Acción Social tras alcanzar la final a través del voto del jurado popular. Marta Giménez presentó al certamen el proyecto Tejiendo Impacto, una asociación que pretende trabajar para reducir las desigualdades de género en el mercado laboral a partir del emprendimiento liderado por las mujeres. El premio ha sido entregado por el diputado de Educación y Ciclo Integral del Agua, así como alcalde de Massanassa, Paco Comes.

Mientras tanto, en la categoría de Deporte el premiado ha sido Carlos Coronado, miembro de la selección española de Salvamento y Socorrismo, quien ha recogido la estatuilla de manos del director de Levante-EMV, José Luis Valencia.

El último de los galardones en ser entregado, que ha puesto el colofón a la gala, ha sido el de Empresa. El científico y emprendedor valenciano Alfredo Quijano, fundador de Neoleukin Therapeutics y Monod Bio, ha obtenido el premio, que ha sido entregado por la directora territorial de CaixaBank, Olga García, a su madre, puesto que Quijano se encuentra en estos momentos por motivos laborales en Seattle (EE UU).

El acto, además, ha sido amenizado por las notas musicales de los alumnos de la Berklee College of Music, que han deleitado al público con sendas actuaciones tanto al inicio como al final de la gala.

La gala, que ha contado con un vino de honor final, ha concitado en CaixaForum, además de a los candidatos a ganar los premios y sus familiares y acompañantes, a una amplia representación de la sociedad valenciana que ha llenado el auditorio del recinto. Así, además de políticos como el concejal del PP en València Juan Carlos Caballero o el diputado y alcalde de Massanassa, Paco Comes, ha estado presente en la cita el concejal del PSPV en el Ayuntamiento de València Javier Mateo. Por parte de CaixaBank han acudido a la gala, además de su directora territorial, Olga García, su director comercial de Empresas, Felipe Pulido; su director de Instituciones en la C. Valenciana, Jaime Casas; su responsable de Comunicación, César R. Miguel; o su responsable de Acción Social, Encarna Alcaide, entre otros. Prensa Ibérica, grupo al que pertenece este diario, ha estado representado por Juan Ramón Gil, director general de Contenidos en la C. Valenciana; Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales del grupo en Valencia; Víctor San Bartolomé, coordinador comercial en la C. Valenciana; y José Luis Braulio, director comercial en Valencia; además de José Luis Valencia, director de Levante-EMV, y Andrés Sánchez, director general del grupo en la C. Valenciana.