Puig muestra su "perplejidad" ante las declaraciones de Mazón

Apenas tres frases, en valenciano y sin referencia directa ni a Carlos Mazón ni a la dana, pero ya se sabe que a buen entendedor, pocas palabras bastan. Y Ximo Puig, expresident de la Generalitat, solo ha requerido de once palabras y 94 caracteres para arremeter duramente contra su sucesor al frente del Consell después de que este indicara que llegó al Cecopi el 29 de octubre a las 20:28 horas.

"Hay días humanamente tristes. De una perplejidad inconcebible. De un desprestigio lamentable", escribe el hoy embajador de España ante la OCDE en su cuenta personal de X. No hay más menciones ni enlaces a noticias, pero se sobreentiende que el motivo del mensaje es la última declaración del jefe del Gobierno valenciano y su gestión el día d.

Puig hasta ahora ha mostrado un tono crítico con la gestión en general, pero dejando más mensajes velados que reproches duros y directos. "He intentado no adjetivar todo el rosario de respuestas incomprensibles de ese momento. Los ciudadanos juzgarán lo que se hizo, cómo se hizo y lo que no se hizo. Y sobre todo, la frivolidad en la toma de decisiones", dijo hace dos semanas en una entrevista en Levante-EMV e Información.

Ahora, dos semanas después de aquellas palabras que intentaban ser (relativamente) comedidas, Puig califica de día "humanamente triste", muestra su "perplejidad inconcedible" y carga contra el "desprestigio lamentable" que se está viviendo en la política valenciana tras la declaración de Mazón de este miércoles. O, al menos, ese es el contexto de las 11 palabras y 94 caracteres del 'expresident' en sus redes sociales.