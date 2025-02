Sanidad estudia pruebas piloto para testar un nuevo horario de los centros de salud

Sanidad está valorando reorganizar los horarios en los centros de salud de toda la Comunitat Valenciana para que la jornada ordinaria del personal sanitario se distribuya de lunes a viernes y los sábados, en aquellos ambulatorios que abran, sean considerados como guardias. Según han confirmado varias fuentes a Levante-EMV, la Conselleria de Sanidad ha trasladado su intención de llevar a cabo esta medida a los coordinadores de los diferentes departamentos de salud, aunque sin una fecha concreta para llevarlo a cabo. Al parecer está en los planes del departamento de Marciano Gómez, a la espera de la conformación definitiva por parte de la dirección general de Atención Primaria, aunque fuentes oficiales de Sanidad siguen sin confirmar el proyecto.

Información en varios departamentos

Sin embargo, este periódico tiene constancia de que, en algunos departamentos de salud, hay preparativos para realizar pruebas piloto en algún centro de salud concreto para comprobar la viabilidad de la medida. El cambio supone una reorganización de los horarios y, también, más recursos para abonar los sábados trabajados como guardias; hasta ahora, se pagan dentro de la nómina habitual. En el área del Doctor Peset, se había elegido el ambulatorio de San Marcelino, como explica parte del personal. Se les habría consultado para reorganizar los horarios y para recopilar un listado de voluntarios para realizar las guardias de los sábados, aunque está todo congelado a la espera de la autorización de Sanidad. También se está comenzando a informar en departamentos como La Vila Joiosa, Manises o el Clínico, aunque fuentes oficiales de este último señalan que no hay "ninguna instrucción que modifique nada". Según explican los sindicatos, la comunicación está siendo verbal, "pero tenemos constancia de que algo se está moviendo y no nos han informado de ello".

Cuatro sindicatos sanitarios protestan frente al hospital la Fe. / L-EMV

El centro de salud de Padre Jofre es otro de los centros en probar. Representantes de UGT del Doctor Peset han contactado con la dirección de su departamento sobre esto: "Nos han dicho que es solo un proyecto, pero no nos ofrecen más información", explican. Su secretaria de Salud, Eva Plana, pidió la semana pasada una reunión con Conselleria al detectar que hay "una reestructuración sobre Atención Primaria". En principio, se la concertaron, pero después la anularon porque "no hablan sobre rumores", pero "no es un rumor, ya se está haciendo en el centro de Santa Marcelino".

¿En qué consiste el cambio?

La medida pretende implantar la jornada ordinaria del personal sanitario de lunes a viernes. A la espera de la implantación de las 35 horas, se trabajan 37,5 horas semanalmente; 35 de ellas se reparten entre semana, divididas en ocho horas diarias, y las 2,5 pendientes se trabajan los sábados, a razón de uno cada mes y medio, aproximadamente. El cambio es una de las reivindicaciones del personal sanitario y, cuando se apruebe la jornada de 35 horas, la idea es que sea "real, de lunes a viernes", en palabras del conseller Marciano Gómez. De aprobarse el cambio, según la información recopilada, esas dos horas y media se trabajarían entre semana, ya sea una tarde a la semana o dos cada 15 días. Los sábados se ejercerían la atención como guardias, con su correspondiente retribución, algo que no ocurre hasta ahora. "Habría que resolver qué pasa con el personal que no sea médico o de enfermería que, en principio, no pueden hacer guardias", asegura Rosa Atienzar, representante de CCOO.

Fachada del centro de salud de San Marcelino. / Francisco Calabuig

Hasta aquí las implicaciones para el personal. ¿Cómo repercutirá en la atención a la ciudadanía? Ahí hay más dudas porque dependerá de la decisión de la Conselleria de Sanidad. Según explican las fuentes consultadas, habría dos opciones. La primera de ellas sería que los sábados sigan abriendo los centros de salud y el personal reciba una retribución como guardia, pero se requerirá ampliar la dotación presupuestaria en recursos humanos. La segunda opción es que la mayoría de los ambulatorios cierren los sábados y la atención se redirija a los Puntos de Atención Sanitaria (PAS) y a los Puntos de Atención Continuada (PAC). "Si se cierra los sábados se empeorará la atención a la ciudadanía y se romperá la proximidad de la asistencia", afirma Atienzar, quien señala las consecuencias derivadas para la población con problemas de movilidad.