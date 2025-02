Pradas refuerza la versión de Mazón: "No esperamos a nadie para enviar la alerta"

La exconsellera de Justicia e Interior de la Comunitat Valenciana Salomé Pradas ha revelado este jueves que se siente "muy tocada anímicamente" tras la tragedia de la dana y especialmente dolida por "las mentiras y medias verdades que escucha", entre ellas las relacionadas con el mensaje Es-Alert, para cuyo envío asegura que "no se esperó a nadie". De esta manera, la exconsellera, que está en el foco de la investigación judicial como mando único de la emergencia, se alinea con el relato que está manteniendo Carlos Mazón: que él no dilató el envío de la alerta masiva.

Apunta a los técnicos

"Soy consciente de que aquel día yo era la representante de la Generalitat, lo asumo. Pero allí había mucha más gente. Eso era una emergencia y las emergencias se dirigen por técnicos, como toda la vida", ha insistido Pradas en declaraciones a EFE.

"Se nos avisó de que venía una gota fría, no el fin del mundo", ha señalado la exconsellera para añadir que "no se puede actuar sobre lo que no conoces" ante la "evidente falta de información" que hubo durante aquel 29 de octubre.