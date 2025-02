Bielsa cierra la campaña en Xirivella ante medio millar de personas: “Este partido es de la militancia”

El compromiso con la militancia socialista y la reivindicación de su fuerza para decidir el rumbo del partido ha marcado el cierre de campaña de Carlos Fernández Bielsa para las primarias provinciales del PSPV en la plaza de la Concòrdia de Xirivella. En un espacio cargado de simbolismo, donde se han concentrado más de medio millar de afiliados, Bielsa ha recordado que fue en ese mismo recinto donde, con el respaldo de las bases, se inició la transformación más reciente del socialismo español con Pedro Sánchez a la cabeza.

“Esta campaña ha demostrado que el PSPV sigue vivo, fuerte y dispuesto a pelear cada metro de terreno en esta provincia”, ha afirmado Bielsa, quien ha destacado la importancia de la unidad y la participación activa de la militancia en la construcción del futuro del partido. También han intervenido el portavoz socialista en Xirivella, Michel Montaner, autor de un libro sobre el denominado ‘Espíritu de Xirivella’ que ha recordado aquel momento de la historia reciente del PSOE.

Además, la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, que ha mencionado el trabajo callado y discreto de Bielsa en ayuda a los municipios afectados por la Dana; la teniente de alcalde del Ayuntamiento de l’Eliana (Camp de Turia) Marta Andrés, y el expresidente de la Diputación y síndic adjunto en las Corts, Toni Gaspar.

En su intervención, Bielsa ha reclamado la dimisión de Mazón, y a continuación los asistentes han clamado: ‘Mazón dimisión’ varias veces. ‘Un president que no da la cara cuando su pueblo más lo necesita, no merece ser president”, ha remachado Bielsa entre los aplausos del público. También ha extendido las acusaciones de ineficacia y mala gestión al presidente de la Diputación, Vicent Mompó. “Estamos hartos de las mentiras, incompetencia y cobardía del PP”. Por eso Bielsa ha animado a los asistentes a participar en la manifestación de este sábado para exigir la dimisión de Mazón.

Bielsa ha señalado que el socialismo “no es miedo ni imposición, es coraje, respeto, compañerismo y unidad en la diversidad. Y por eso, este domingo, vamos a demostrar que la militancia tiene memoria, tiene orgullo y tiene dignidad”. Bielsa ha cerrado el acto con un mensaje de esperanza y movilización, animando a votar el próximo 2 de marzo a la militancia socialista “con alegría, con esperanza y con rebeldía democrática” para seguir construyendo un PSPV fuerte, unido y preparado para liderar el cambio en la Comunitat Valenciana.

En su intervención, ha reivindicado varias veces el papel clave de la militancia en la construcción del partido: “No son los cargos, no son los despachos, no son los equilibrios internos… Es la militancia la que hace fuerte a este partido”. También ha puesto en valor el compromiso de todas las personas que, desde sus municipios, “defienden el socialismo no como un eslogan, sino como una manera de entender la vida”.

“Aquí, en esta misma plaza, la militancia del PSOE cambió la historia de nuestro partido. Aquí se demostró que cuando la militancia habla, nadie puede silenciarla”, ha señalado en otro momento. El secretario general provincial también ha hecho un llamamiento a la unidad, el respeto y la convivencia dentro del partido, rechazando cualquier tipo de enfrentamiento interno: “El socialismo es respeto, es compañerismo, es unidad en la diversidad. El socialismo no es borrar a quien no encaja en un esquema de poder”.

Bielsa ha defendido el feminismo como parte esencial del socialismo, recordando la lucha de tantas mujeres: “Basta ya de cuestionar más a una mujer que a un hombre por asumir un liderazgo. Si queremos que el PSPV sea un partido del siglo XXI, tenemos que estar a la altura de ese compromiso”. En este sentido, ha reivindicado el liderazgo de Diana Morant, asegurando que “representa el futuro de este partido y de la Comunitat Valenciana”.

Finalmente, Bielsa ha hecho un llamamiento a la movilización: “El PSPV está más vivo que nunca. Es un partido de personas que trabajan, que sienten, que luchan y que nunca abandonan. Por eso, el próximo 2 de marzo os pido que votéis con la cabeza, pero también con el alma. Porque este partido es de todas y todos, y juntos somos imparables”, ha remarcado.