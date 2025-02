La UV suspendió las clases el 29-O basándose en la "información pública" disponible

La Universitat de València (UV) fue una de las entidades que escuchó las alertas meteorológicas del 29-O y canceló las clases en la jornada de la dana. La decisión de tomó en base "a la información pública" existentes, como ha reiterado este viernes la rectora de la institución, Mavi Mestre. "Yo sé la información que nosotros teníamos y era pública", ha insistido, a la vez que ha explicado que no tuvo dudas en tomar la decisión.

La decisión evitó el desplazamiento de casi 50.000 alumnos de grado, máster y escuela doctorado y, también, del personal de la entidad. Una cantidad de personas que no se desplazó ese día marcado por el aviso rojo y las fuertes lluvias torrenciales que acabaron con la vida de 227 personas, tres aún desaparecidas. Cabe recordar que el president Carlos Mazón tildó de "exagerada" la decisión adoptada por la universidad en la mañana de la dana.

Según ha explicado Mestre, la entidad está preparando la respuesta al requerimiento de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga las muertes y lesiones causadas por la dana, que ha solicitado a la Universitat que le informe de qué órgano concreto tomó la decisión "acertada" de suspender las clases, en que información se sustentó y si en ella participó "algún técnico".

Alerta UV3

Al respecto, ha señalado que la respuesta a la jueza será "la misma" que "siempre": "El órgano que toma la decisión es el Comité de Emergencias de la Universitat con la información pública que disponemos en cada momento y la rectora ejecuta y desarrolla esa decisión". El Comité de Emergencias , ha explicado, es un órgano "muy amplio" en el que hay representantes, entre otros, del campus, de la unidad técnica, el vicerrector de infraestructuras, y de prevención.

Con la información que tenían y siguiendo su protocolo, se declaró la alerta UV2 para el 29 de octubre, que "era suspender las clases, y a las pocas horas se pasó a la UV3 y, por tanto, se suspendió cualquier tipo de actividad".

Sorpresa por las declaraciones del Consell

Mestre ha declinado opinar sobre la actuación de la Generalitat y si le sorprende que el Consell diga que no disponía de esa información ha señalado: "Yo que como rectora adopté unas decisiones, no entro en otras decisiones. Yo sé la información que nosotros teníamos y era información pública. Y con esa información tomamos una decisión. No entro a valorar otras decisiones. Me toca valorar la que yo tomé".

Asimismo, sobre las declaraciones del president, Carlos Mazón, que calificó de "exagerada" la decisión de la UV de suspender las clases, ha comentado: "Son percepciones subjetivas". Preguntada por si tuvo alguna duda, ha recalcado: "No". "Igual es --ha comentado-- porque son una rectora miedica porque soy de la Safor y allí el río de La Gallinera se desborda muchas veces, todo influye". En cualquier caso, ha recalcado: "Siempre pensamos en las personas porque somos una universidad muy grande, y con muchos trabajadores que vienen".