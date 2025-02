PP y Vox discrepan en citar a Catalá para la comisión de las Corts

Lo que parece claro es que Carlos Mazón, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, por parte de la Generalitat; José María Ángel por parte del Gobierno de España, el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos y director técnico de la emergencia, José Miguel Basset, y José Ángel Núñez, jefe de Climatología de Aemet, deben comparecer en la comisión de investigación sobre la gestión de la dana en las Corts. Son los cinco nombres que se repiten en los cuatro planes de trabajo presentados entre el jueves y el viernes por PP, PSPV, Compromís y Vox, el mínimo común denominador.

A partir de ahí, empiezan las diferencias, con algunos que piden solo la izquierda, otros solo la derecha, otros todos menos el PP, todos menos el PSPV o hasta una extraña combinación Compromís-Vox. De momento, ninguno de los cuatro planes de trabajo tiene una mayoría absoluta para imponerse sobre el resto. El más votado sería el elegido, pero aún queda tiempo para la negociación. Los más parecidos son los de PP y Vox. En ambos casos piden alrededor de una setentena de comparecientes divididos entre miembros del Gobierno de España, del Consell, de las agencias estatales como Aemet y la CHJ, expertos en la materia y alcaldes de municipios afectados.

Además de los citados Mazón, Pradas, Ángel y Argüeso, donde existe el consenso, populares y voxistas coinciden en pedir que se llame a Pedro Sánchez, Pilar Bernabé, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Teresa Ribera, cargos que Compromís también pide que intervengan dejando solo al PSPV, que rechaza que vaya cualquier responsable del Gobierno central al señalar que las Corts son un parlamento que fiscaliza la gestión autonómica y que es la Generalitat, además, la que tiene las competencias en la materia.

Lo más llamativo, no obstante, está en las diferencias. De la setentena de nombres hay uno que sobresale por estar en el plan de trabajo de Vox y no en el del PP: la alcaldesa de València, María José Catalá, a quien Compromís también le pide comparecer, mientras el PSPV no (porque no llama a ningún alcalde). Catalá es una de las 16 munícipes que Vox pide llamar mientras que en el listado de 15 del PP no aparece. La otra diferencia entre ambos planes es que los voxistas piden que acuda el subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, presente en el Cecopi el 29-O, responsable al que los populares no incluyen.

Más diferencias hay con los dos planes de trabajo presentados por los partidos de la izquierda que también tienen notables distinciones entre sí. Principalmente porque el PSPV ha rechazado incorporar a responsables políticos del Gobierno de España, cargos que sí que incluye Compromís, hasta el punto de citar al presidente del Gobierno y a 17 ministros, algunos sin cargo desde hace meses como José Luis Escrivà y Nadia Calviño. Todos los ministros que se piden llamar son del PSOE, ninguno de Sumar.

Escoltas y camareros

Los valencianistas son los que más comperecientes piden, hasta un listado de 209 personas, que en realidad son más ya que no desgranan el punto en el que hablan de "representantes de todos los ayuntamientos afectados por la dana", "el equipo de Emergencias presente en las reuniones", "representantes de las asociaciones de víctimas de la dana" así como "ujieres y personal adscrito al Palau de la Generalitat que estaban trabajando el 29 de octubre".

Sí que coinciden Compromís y PSPV en poner el foco sobre el 29-O y especialmente en los pasos dados por el 'president' de la Generalitat durante ese día. Así, ambos partidos piden que comparezca la periodista que comió con él en El Ventorro, Maribel Vilaplana o los conductores de vehículos oficiales que estuvieron trabajando" durante el día de la dana, peticiones a las que los socialistas añaden que acudan también los responsables del restaurante y quienes atendieran a Mazón aquel día o los escoltas del jefe del Consell.

