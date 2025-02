Vox da oxígeno a Mazón y evita pedir su dimisión

En medio de las apreturas, Carlos Mazón ha encontrado un hueco por el que respirar en su derecha. Frente a las dudas que se acumulan por sus distintas versiones, Vox, principal socio del PP y necesario por si la formación quisiera sacar adelante un reemplazo, ha dado oxígeno al 'president' de la Generalitat y ha evitado reclamar su dimisión. "No es el momento para cualquier cuestión política que ralentice la reconstrucción, no es lo más conveniente", ha señalado este viernes su síndic, José María Llanos, preguntado directamente por la dimisión.

El portavoz de los voxistas en las Corts ha esquivado mostrarse a favor de cualquier sustitución ni siquiera en mostrar cualquier reproche directo sobre el jefe del Consell y su actuación el 29 de octubre. Es más, Llanos ha asegurado que lo importante no es "dónde estaban" los responsables de la emergencia sino "si hicieron lo que tenían que hacer" y si lo "hicieron bien". "Me da igual lo que diga, me interesa poco", ha añadido al ser cuestionado sobre las distintas declaraciones de Mazón.

Es la muestra de que los voxistas no están muy por la labor de empujar a la caída de Mazón por mucho que ya empiecen a moverse voces en el PP que ponen en duda la continuidad del jefe del Consell. Una sustitución, no obstante, requeriría del voto favorable de Vox en una hipotética nueva sesión de investidura. "Es adelantarse mucho, no soy visionario", ha remarcado Llanos sobre esta opción incidiendo que lo importante en estos momentos es la "reconstrucción".

Lejos de poner en jaque la continuidad del 'president', y en línea con centrarse en la "recuperación", Vox se muestra cada vez más favorable a sacar adelante los presupuestos para el próximo año, donde trata de poner el foco mientras el PSPV pide un pleno monográfico sobre el 29-O. Las cuentas se prevé que sean aprobadas el próximo martes en el pleno del Consell y a partir de ahí empiece la tramitación en las Corts. De hecho, Llanos ha asegurado que las negociaciones están siendo "muy fructíferas".

Cargos citados

Las dudas que puedan surgir sobre la actuación de Mazón, Vox la remite a las conclusiones que se extraigan de la comisión de investigación de las Corts para la que los voxistas citarán tanto al jefe del Consell como a varios responsables del Gobierno de España, incluido Pedro Sánchez, la delegada Pilar Bernabé, tres ministros o el comisionado José María Ángel. "Queremos depurar todas las responsabilidades, caiga quien caiga", ha indicado Llanos, centrándose más en la Administración central que en la autonómica.

De la Generalitat, los voxistas también han incluido entre las citaciones de comparecencia a los exresponsables de Emergencias, Salomé Pradas y Emilio Argüeso. A ello han añadido cargos de otras administraciones como la del jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, o 16 alcaldes, entre los que se encuentra la munícipe de València, María José Catalá, a la que el PP ha evitado incluir en su plan de trabajo.