Ens Uneix evita elevar la presión sobre el PP tras lograr una inversión histórica en Ontinyent

Ens Uneix sigue jugando con una sola carta en la política indígena, pero gana todas las partidas, cada vez más parecido a un PNV a la valenciana. La formación que coodirige la Diputación de Valencia con el PP gracias a su única diputada, la vicepresidenta Natàlia Enguix, vivió ayer un día histórico. En medio de la mayor de las tormentas para Carlos Mazón, en sus horas más bajas y con las cámaras en la puerta del Palau de la Generalitat preguntando abiertamente por su dimisión, Ontinyent se aseguró una inversión simbólica, por su volumen y por la huella que deja: 50 millones de euros en los próximos años para poner en marcha la primera facultad pública de veterinaria en la Comunitat Valenciana, de la Universitat de València, en el campus de Ontinyent.

Se trata de una reivindicación histórica de la UV. Sin embargo, el Estudi General nunca consiguió el compromiso de la Generalitat en 14 años. Ahora, el alcalde de Ontinyent ha logrado arrancar a Mazón la financiación de la Generalitat que no había obtenido por su cuenta la UV para lanzar este grado desde 2011. Y la capta para su ciudad, no para València o el área metropolitana, apenas un año y medio después de convertirse en la llave de la diputación.

Según ha sabido este diario, este acuerdo se venía trabajando desde hace meses, pero se ha acelerado en los últimos días en el contexto de las negociaciones entre Ens Uneix y el PP para acordar los nuevos cargos en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Los municipalistas que lidera Jorge Rodríguez renunciaron la semana pasada a reclamar la presidencia de la FVMP (la retuvo el PP, con Paqui Bartual), y fuentes cercanas apuntan a que en ese acuerdo pudo estar también la clave de esta inversión.

A pesar del precario momento político de Carlos Mazón tras su cambio de versión sobre su gestión de la dana, Rodríguez acudió ayer al Palau a hacerse la foto y blindar este acuerdo histórico para su ciudad. Asumen el riesgo del gesto desde el punto de vista político, pero priman una inversión estratégica que redunda en su objetivo de atraer y retener talento en la comarca.

Efecto tractor

Dará facilidades a los habitantes de la Vall d’Albaida, atraerá a estudiantes y profesionales de otras provincias cercanas (en la C. Valenciana solo imparten este grado dos privadas, con un coste elevado para las familias) y permitirá desarrollar tejido productivo. Una inversión, además, que descentraliza una universidad pública, resaltan, algo que han logrado con una Consell, curiosamente, en manos de los conservadores, y no con el Botànic.

Con este movimiento, la cotización de la acción de oro que representa Natàlia Enguix en la diputación vuelve a revalorizarse. A principio de legislatura, en el marco del acuerdo con el PP para la diputación, ya se aseguraron 15 millones de inversión para la Vall d’Albaida. Hace unos días lograron entrar, junto con el resto de partidos independientes, en la FVMP. Lo de ayer supone un salto de calidad.

Mompó, blindado

La visita de Jorge Rodríguez a València, por otro lado, dejó un segundo mensaje político, más explícito. El pacto con Vicent Mompó, el presidente del PP de la Diputación, sigue asegurado. A pesar del momento de debilidad que vive el PP por la situación de Mazón, del adn progresista que reivindica Ens Uneix y del desacuerdo con la gestión del president que han deslizado, el alcalde de Ontinyent descarta elevar la presión sobre el PP. No hay margen para una moción de censura en la diputación.

Esa puerta la cerró de golpe. Ayer, precisamente, Compromís ofrecía ayer sus tres votos en la diputación para presentar una moción de censura contra Vicent Mompó, por se «cómplice de las mentiras» de Carlos Mazón. Ens Uneix, sin cuyo voto no hay moción progresista, no dejó que la propuesta se aposentara: «Hoy por hoy», señala Rodríguez, no hay «ningún motivo para el cambio». Compromís no dio el apoyo a Ens Uneix «cuando tuvo la oportunidad de votar a Natalia Enguix y tener una presidencia progresista», dijo sobre las negociaciones del verano de 2023. Un mensaje, también, que frena las expectativas de los candidatos a las primarias del PSPV, que se resuelven este fin de semana, de recuperar la institución.

Suscríbete para seguir leyendo