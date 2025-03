Una familia solo recibe 37 euros del Consorcio de Seguros tras perder su coche en la dana

Perdieron el coche en la dana que asoló València el pasado 29 de octubre. Realizaron todos los trámites pertinentes con su compañía aseguradora y en el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). Llevan cuatro meses esperando la transferencia como agua de mayo, pero cuando llegó (el pasado 25 de febrero) más que alivio sintieron indignación. 37, 93 euros. Esa es la cuantía ingresada mediante transferencia bancaria por el Consorcio de Compensación de Seguros para un coche que el perito valoró en 23.600 euros el pasado 11 de diciembre. "Sabemos que esa cantidad puede variar con la validación de la compañía aseguradora, pero en ningún caso ni son ni pueden ser 37,93 euros. Me parece un insulto y una desvergüenza total porque nadie nos informa, ni nos da solución. Doy por sentado que es un error, pero es desesperante no tener información y no poder resolverlo", explica Juan Antonio Borrás, vecino de Horno de Alcedo, una de las pedanías de València afectadas por la dana.

Transferencia tras cuatro meses de espera / Fernando Bustamante

El expediente, además, ha regresado al punto de partida cuatro meses después. "El 6 de noviembre, en la página del Consorcio el expediente figuraba como 'revisión previa entrega a perito tasador o resolución'. Contactamos con Mapfre, que es nuestra compañía aseguradora, y nos dijeron que lo primero era peritar el coche. El coche está peritado desde el 11 de diciembre y aportamos toda la información requerida. El expediente cambió el estado a 'pérdida total'. Pero no había más movimiento así que nos pusimos en contacto con una dirección de correo electrónico que da el Consorcio por posibles dudas", explica el hombre. Y añade: "En ese correo electrónico explicamos que no entendíamos cómo 9 semanas después de estar el coche peritado no había respuesta por parte del Consorcio. Ese mismo día nos llamó Mapfre para decirnos que, efectivamente, el coche está peritado desde el 11 de diciembre, pero que ese coche está asociado a un préstamo. Y que como está asociado a un préstamo necesita una serie de documentos. Entramos en cólera porque no entiendo que 9 semanas después nos piden un certificado de deuda con la financiera y el número de cuenta de la financiera. Es más, nos dijeron que le iban a pagar a la financiera. No dábamos crédito. Y el pasado domingo vuelve a cambiar el estado del expediente, primero a 'anticipo' y luego a 'transferencia ordenada'. No pasan ni 24 horas y el expediente retrocede al principio así que ahora aparece igual que el 6 de noviembre. Y en medio de todo esto hace dos días recibimos una transferencia de 37, 93 euros. Es indignante", explica Juan Antonio mientras su indignación crece por momentos.

Moratoria en el pago

Y es que, además, este mes concluye la moratoria del pago de las cuotas del vehículo así que, sin indemnización recibida y con numerosas dudas y quejas sobre la tramitación, la familia tendrá que hacer frente a los 250 euros de cuota por un coche que lleva pagando más de dos años y por el que le han prometido una indemnización que no llega.

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) asegura que ha recibido 141.686 solicitudes de indemnización de vehículos afectados por la dana, de las que el 95,4% corresponden a la provincia de València, de las que ya ha abonado 103.937 pagos de indemnización (que implican 893.204.535 euros). Ahora falta saber si los 37,93 euros forman parte o no de este listado.

Tanto Juan Antonio Borrás como su familia dan por sentado que en su caso "hay un error" pero lamentan la falta de información "que nos deja en una situación de indefensión total".