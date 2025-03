Morant redobla la presión a Feijóo para que ponga fin a "la situación insoportable" de Mazón al frente de la Generalitat

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha vuelto a reclamar este sábado a Alberto Núñez Feijóo que “escuche a los valencianos” que hoy se manifestarán masivamente, en la quinta marcha contra Carlos Mazón. La líder socialista volvía a insistirle al presidente nacional del PP que cumpla “con la obligación que tiene con la Comunitat Valenciana de acabar con la situación insoportable que vivimos de tener a un presidente indecente en la Generalitat”.

Igual que con Francisco Camps

Morant, en la misma línea que lo expresado en los últimos días, incide en que Feijóo “huye de Mazón, sabe que es tóxico”. "Lo que no quiere para él, que no lo quiera para los valencianos”, le espetaba. En ese sentido, volvía a remarcar que el PP ya ha apartado del cargo a presidentes de la Generalitat, como sucedió con Francisco Camps. Mazón, defiende Morant, “puede tener en las Corts una mayoría parlamentaria tan indecente como él que lo sostenga, pero ya no representa a una mayoría social de los valencianos y eso lo sabe el señor Feijóo”

Con Compromís, pero sin Vox

La ministra reiteraba una vez más que, si Feijóo no hace nada, el PSPV “moverá ficha, representando y dando voz a las víctimas y a sus familiares y a la gente de la calle”. La líder socialista ha abierto la puerta a plantear en las Corts una moción de censura, cuestión que aún ha de debatir con Joan Baldoví (Compromís). Sin embargo, Vox ya avanzaba este pasado viernes que son reacios a impulsar la salida de Mazón. "No es el momento más conveniente", señalaba José María Llanos, el síndic voxista en las Corts.

Visitando las infraestructuras dañadas

Morant ha estado este sábado visitando en Picanya las infraestructuras municipales dañadas con su alcalde, Josep Almenar, y destaca que cuatro meses después el Gobierno de España ha cumplido con el “compromiso histórico” de asumir el 100% del coste de las dotaciones municipales afectadas por la dana, 1.700 millones, de los que más de 71 millones se han transferido ya a Picanya