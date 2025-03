Espadas en alto en el PSPV: la militancia elige hoy a su próximo secretario provincial

Las tres semanas de campaña por la secretaría provincial del PSPV en Valencia terminan hoy. Las espadas están en lo alto después de 21 días de competición entre las candidaturas presentadas, la del actual líder y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, y el aspirante y primer edil en Riba-roja de Túria, Robert Raga. A pocas horas de conocer quién será el próximo secretario, lo que queda claro es que este periodo no ha hecho más que alimentar la disputa interna para obtener unos resultados que, si no hay sorpresas, estarán bastante igualados. Todos los pronósticos apuntan a que ninguno de los dos candidatos obtendrá una mayoría abrumadora y la victoria será por la mínima o por un margen estrecho, lo que aboca al partido -al menos en su escala provincial- a un periodo convulso donde las corrientes no dejarán de medir sus fuerzas.

Se trata de un punto de inflexión para ambos candidatos. Para Bielsa, una derrota hoy podría complicarle el futuro no solo a nivel orgánico, después de quedarse fuera de la ejecutiva 'de país', donde era vicesecretario general, pero es que además también quedaría cuestionado su papel en la Diputación de València. Ahora bien: una victoria sería un chute de moral para la corriente que ha generado a su alrededor dentro del partido tras las no-primarias de hace un año y la pérdida de la corporación provincial en julio de 2023.

En el caso de Raga, una victoria hoy supondría el colofón a una carrera de fondo, sólida, con tres mandatos seguidos de alcalde, dos de ellos con mayoría absoluta en Riba-roja de Túria.

Ahora bien, de no ganar, la derrota de Raga afectaría a otros nombres como el secretario de Organización del PSPV y mano derecha de Diana Morant, Vicent Mascarell. Sería un duro golpe para quien tiene como tarea principal controlar los resortes internos del partido y aunque no está cuestionado el liderazgo de Morant -ambos candidatos han insistido por activa y pasiva en el apoyo a la candidata -una derrota del alcalde de Riba-roja sería un claro signo de debilidad, pues a Raga lo han postulado como el candidato del 'aparato'.

A vuelapluma, Bielsa prevé ganar en la mayoría de comarcas pero el margen será clave para compensar la Safor y València, ya que esta última agrupación es la que más militantes tiene con diferencia. Una alta participación en Gandia y en el 'cap y casal', podrían hacer que la distancia en votos a favor de Rafa fuera insalvable para el alcalde de Mislata que, no obstante, domina feudos importantes como Sagunt, Almusafes, Paterna y Burjassot.

Movilización

Bielsa, cerró la campaña de primarias en Xirivella, en el mismo lugar donde Pedro Sánchez inició su carrera para unas primarias en las que no contaba con el apoyo del aparato del PSOE y las ganó, ha destacado que el socialismo «es respeto, compañerismo, unidad en la diversidad y no borrar a quien no encaja en un esquema de poder».

Por su parte, el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, al que se considera el candidato respaldado por el aparato del PSPV-PSOE, ha defendido en la campaña de las primarias la necesidad de una renovación en la dirección provincial «que fortalezca el PSPV, más comarcalista, más valencianista y feminista».

