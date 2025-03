Gan Pampols pide más coordinación entre el Gobierno y la Generalitat

Con la franqueza que le caracteriza desde que irrumpió en el escenario de la reconstrucción, el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, ha hecho una radiografía de la situación cuatro meses después de la dana a preguntas del director de Levante-EMV, José Luis Valencia.

La primera cuestión fue, por supuesto, la foto actual de la reconstrucción. Y Gan Pampols respondió, ya de primeras, con la importancia de la «transparencia»: «El compromiso de transparencia es absoluto. Me comprometí a generar una herramienta para que la ciudadanía tuviese conocimiento de todo. Esta semana se está testando y cuando esté lo primero que pondré a disposición de todos es el diagnóstico de lo que ha ocurrido. Dirán que ha tardado mucho, es cierto, pero es imposible empezar si no existe la información más precisa y actualizada posible», dijo el vicepresidente, a quien Valencia presentó como ‘el hombre los tres polos’ (fue el tercer hombre en conquistar los tres ‘polos’ de la tierra: Everest (1992), Polo Sur Geográfico (1995) y Polo Norte Geográfico (1998).

«La velocidad de la reconstrucción nunca es la deseable, pero de lo que vi el primer día y ahora no veo un problema de desabastecimiento, de salud pública, etc, todo eso, que es muchísimo, no lo vemos porque se ha recuperado», aseguró.

Gan Pampols responde a José Luis Valencia en el Foro del Municipalismo. / Ana de los Ángeles Martí

¿Hay colaboración? (entre el Gobierno y la Generalitat) continuó el director de Levante-EMV. A lo que Gan Pampols respondió con «sí pero no» y con un ejemplo muy gráfico: «El que tiene que dirigir es el que está en una administración más alta, y luego han de aportar las administraciones autonómica y las locales. ¿Eso existe? no. ¿Existe colaboración? Sí. Un ejemplo: Agricultura abre una zanja para reparar algo y luego la y cierra. Luego viene Medio Ambiente y dice que hay que hacer otra cosa yabrir otra zanja. Luego viene Ibedrola y dice que tiene que abrir ahí para un cableado, etc. ¿Es lógico abrir 4 zanjas? ¿Cómo se resuelve? Con un organización, alguien que lleva la dirección y el control», explicó.

"Hemos aprendido mucho"

Sobre si hay dos velocidades en la reconstrucción, como dicen los alcaldes, Gan Pampols respondió con concreción. «Quedan pendientes muchas cosas, como desimpermabilizar la pista de silla, la A3, agujerear la línea de AVE, resolver los problemas del Poyo y el Carraixet... actuaciones por si se repite una situación así, que la afectación sea menor (.) Hemos aprendido mucho, pero hay que simplificar medidas y tener claros los sistemas de alertas. ¿Alguien se ha preguntado cómo recibe un sordomudo la alerta en el móvil?», afirmó.

Como esto no es China, no podemos coger L’Horta sud y llevarla a Almería. Hay que hacer cosas para que las personas tengan garantías

José Luis Valencia preguntó si no se hace demasiada incidencia en la otra parte de la reconstrucción, como la de no construir al lado de los barrancos, a lo que Gam Pámpols respondió recordando que el nuevo cauce del Túria se desbordó «a la altura del Hospital Militar». «Hay que resolver ahora lo que es acuciante para el próximo otoño, como zonas de laminación aguas arriba y alguna infraestructura hidráulica habrá que acometer. Y replantar, limpiar los cauces, crear cauces alternativos... Como esto no es China, no podemos coger L’Horta sud y llevarla a Almería. Hay que hacer cosas para que las personas tengan garantías», dijo.

Gan Pampols, durante la entrevista con José Luis Valencia en el Foro del Municipalismo. / Ana de los Ángeles Martí

¿En qué medida influye el rumbo político en la reconstrucción?, preguntó el director del periódico. «Hay que sacar el ruido de la recuperación, porque el exceso de ruido provoca desafección, luego rechazo y después enfrentamiento. Si hay algo muy concreto, en los juzgados, y sino, en los parlamentos. La calle no es el sitio para el ‘pim pam pum’». «¿Las comisiones de investigación? La verdad se impondrá como se impone siempre. Pero ese ‘racaca’ de desayunarte con lo que dijo uno y otro, seguimos en el 29 de octubre. No ayuda en lo que hace falta, al ciudadano», afirmó Gan Pampols, que elogió a los ayuntamientos. «La democracia más directa es la de nivel local, el alcalde y sus ciudadanos. Han estado en primera línea, han tenido que salir adelante como han podido, al principio solos. Son los hérores de lo cotidiano. No se ha escapado ninguno, todos han estado dando la cara. Ellos siguen y yo con ellos».

Pero no se puede vivir diariamente en la excepcionalidad, hay que volver a gestionar desde una situación de normalidad

Respecto a en qué parte nos encontramos de la reconstrucción, respondió con absoluta claridad, cómo no: «El corto plazo se acaba este mes, el medio el 28 de octubre y el largo, que es volver a estar mejor de lo que estábamos, depende de decisiones mixtas con los ministerios, como todo lo que hay que hacer en carreteras y el AVE». «Yo entonces estaré en mi casa. Pero no se puede vivir diariamente en la excepcionalidad, hay que volver a gestionar desde una situación de normalidad», respondió.