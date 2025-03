Invierno sin frío

Las estadísticas, los datos, están ahí. Estos días se publicaba en diversos medios de comunicación que nuestro país lleva siete años sin verdadero invierno. El ritmo de las estaciones ha cambiado en el contexto actual de cambio climático. El clima en nuestro país está aumentando la duración del verano, reduciendo la del invierno y alterando el comportamiento de las estaciones de primavera y otoño, que son más calurosas en su final e inicio, respectivamente. Que el invierno se reduzca y pierda intensidad tiene implicaciones biogeográficas y agrarias. Las plantas, animales y cultivos que precisan un reposo vegetativo ya no lo hacen con la duración que necesitan para sus propios ciclos vitales. Por el lado contrario, que no sean rigurosos los inviernos se recibe bien en los destinos turísticos del sur y este peninsular, porque pueden recibir más visitantes animados por las temperaturas más suaves y la presencia de más días soleados. En nuestro país se está registrando un mayor desarrollo de días anticiclónicos al año, especialmente en días de invierno. En zonas de interior esto supone la génesis de más fenómenos de niebla. Pero en el litoral se salda con jornadas de temperaturas más suaves. Un hecho debe quedar claro: más anticiclón y tendencia creciente de temperaturas no implica que no se desarrollen episodios de frío y nieve. Pero éstos ocupan menos fechas en el calendario de invierno, como manifiestan los datos. Ni tampoco que esas nevadas de tendencia decreciente puedan sorprender con acumulaciones puntuales abundantes en territorios incluso poco acostumbrados a este hidrometeoro. De hecho, en los últimos veinte años se están desarrollando “nevadas torrenciales” también en nuestro litoral mediterráneo. Recordemos por ejemplo lo ocurrido durante las jornadas de la tormenta “Gloria” en 2020, que se acompañaron, además del temporal marítimo, con nevadas intensas en diversas montañas y comarcas interiores de las regiones del mediterráneo español. Todo ello tiene que ver con mecanismos de reajuste del balance energético regional que cada vez son más enérgicos y ocasionan tiempos diarios contrastados, de rango extremo con más frecuencia. La noticia de estos días no hace sino confirmar que nuestro clima está cambiando, que la tendencia se mantiene, que no conseguimos frenar el proceso. Y sus efectos van siendo cada vez más notables.