Mazón toma distancia con el foco judicial

La última información facilitada por la Generalitat a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana distancia al president Carlos Mazón del foco judicial. Las pesquisas de la instructora se centran en los posibles homicidios y lesiones cometidos por imprudencia grave, que podrían estar vinculados a una “actuación negligente”. Por esos las diligencias del juzgado número 3 de Catarroja se centran en recabar información sobre cómo se gestionaron los avisos y la información a la ciudadanía, con una alerta masiva a las 20:11 horas, “tardía y errada en su contenido”, una responsabilidad que circunscribe a la Generalitat: “La competencia en materia de protección civil es autonómica y la inactividad se produjo en dicho ámbito”, dice en uno de los últimos autos.

“La relación de causalidad está entre la falta de aviso y las muertes. Por eso cuando se sitúa en ese día, la competencia de la preemergencia y de las obligaciones de información son del gobierno valenciano”, explica a Levante-EMV el juez Joaquim Bosch.

Dentro de esas coordenadas, se busca determinar qué miembros de la administración serían responsables. La jueza se está basando en la ley valenciana de emergencias (13/2010), que da el mando único a la consellera del ramo (la extitular de Justicia e Interior Salomé Pradas), a la que el artículo 12 da competencia para lanzar avisos, informar a la población o tomar medidas de prevención. “A partir de ahí, quien podría ser responsable es la consellera si se acreditara que tenía toda la información necesaria para evitar las muertes y que no alertó de manera diligente y proporcionada a la población”, señala Bosch. Por eso, la jueza está recopilando también toda la información que trasladó ese día tanto Aemet como la Confederación Hidrográfica del Júcar, también los recesos en la reunión, para “ver si el mando único [que tenía la máxima responsabilidad] tenia todas los datos y podía haber avisado y no lo hizo cuando tocaba”. De esa respuesta se podrían deducir las responsabilidades penales.

¿Qué papel juega Mazón en esa cadena de responsabilidades? “No es el cargo directamente responsable de la gestión, no formaba parte del Cecopi, no era el encargado del mando único, pero podría ser responsable si se acredita alguna participación en la negligencia, alguna cooperación en el sentido de que se hubiera acordado con la consellera no lanzar el aviso cuando tendría que haberse lanzado, o que hubiera decidido en conversación con la consellera que no era necesario enviar la alerta y se hubiera retrasado”, apunta.

Con toda la información recabada, primero habrá que determinar si se podrían haber evitado muertes “con una conducta diligente”. Si no se puede determinar que haya culpa porque no había información o tiempo material, se iría al archivo, apunta Bosch. En cambio, “si se considera que hay indicios contra la consellera porque había información y era previsible que se pudieran producir desgracias, en ese caso la consellera podría ser citada a declarar como investigada”, añade. Solo a partir de ahí, “con suficiente información que pudiera incriminar al president, si se desprenden datos de todo lo que se recopila de que intervino de alguna manera en las decisiones, ya no se podría hacer ninguna actuación y se tendría que enviar exposición razonada al TSJ [Mazón está aforado como president], que debería tomar una decisión”. Para eso (son muchos supuestos) el testimonio de la consellera se antoja decisivo.

Con todo, las nuevas informaciones de esta semana, cuando Mazón ha confirmado que no estaba en el Cecopi antes del EsAlert (llegó a las 20:28), modifican el escenario a priori. “El hecho de situar a Mazón fuera del Cecopi es una forma de dificultar posibles responsabilidades penales. Es más probable que participara en la decisión si estaba físicamente que si no estaba. No se puede decir que en la reunión concreta tomó la decisión de retrasar un aviso. Ahora bien, es posible que el president pueda participar telefónicamente o a través de mensaje. Si se demostrara que dio la indicación como superior jerárquico de que no se enviara, da igual que fuera por teléfono. Si como superior jerárquico interviene, participa, induce, coopera en la decisión, también puede ser corresponsable penalmente. No es obligatoria su presencia”, apunta el magistrado valenciano. “Si hubiera estado toda la tarde es más posible que hubiera participado, porque ¿qué hacía ahí si no tomaba decisiones? Salir físicamente dificulta llegar a la conclusión de que participó de alguna manera”, argumenta.

Falta de información

Otro escenario posible es que la instrucción demuestre que la consellera no tuviera toda la información sobre la mesa para tomar la decisión con tiempo suficiente. “Hay que ver de qué información se disponía y si se puede exigir a la consellera haber actuado de otra manera. A posteriori todo es mas fácil”, explica.

La responsabilidad de los técnicos

En caso de demostrarse que faltó información de Aemet o la CHJ como defiende el Consell, ¿se trasladaría la responsabilidad a ese ámbito? “Se descartaría probablemente la responsabilidad penal. No es lo mismo el que tiene que tomar una decisión por arriba porque tiene el mando único y si no la toma teniendo toda la información provoca daños personales, que el técnico que hace un cálculo erróneo o no pasa la información cuando no se puede deducir desde una relación de causalidad que de ese error vayan a morir muchas personas. Es una deducción inaceptable penalmente”, argumenta. La falta de una gestión correcta lleva a responsabilidad de la administración, pero por vía civil, concluye.

