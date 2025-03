Mompó: "Hay una burocracia asfixiante que impide que se avance"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha cerrado la primera de las jornadas del Foro de Municipalismo que celebra hoy lunes 3 de marzo y mañana día 4 Levante-EMV en la sede de la Fundación Bancaja con un alegato en defensa del trabajo y la utilidad de la corporación provincial que preside que, según ha defendido, quedó de manifiesto con la respuesta a la dana.

“Es importante hablar de municipalismo y de nuestros pueblos, que es donde comienza la política”, ha iniciado su discurso Mompó, que ha destacado que “si algo distingue a nuestros pueblos es su capacidad para resistir, para levantarse y mirar hacia delante. Y eso se ha visto con la dana. El municipalismo está en la proximidad, en la respuesta inmediata, en saber que cuando hay un problema los alcaldes y alcaldesas cogemos el teléfono y actuamos, y estamos ahí para ayudar a nuestros vecinos y vecinas”.

Mompó ha recordado que cuando la dana “arrasó con todo, los vecinos buscaron a alguien en quién apoyarse, que ofreciera soluciones… y ahí emergió el municipalismo, convirtiéndonos en la primera mano donde agarrarse”. Así, Mompó ha incidido en que quienes respondieron primero “no fueron las instituciones nacionales, sino nuestros alcaldes y alcaldesas, nuestros regidores y regidoras, y a su lado, dando la cara con valentía, también estuvo la Diputación de Valencia”. “Asumimos un papel no solo necesario sino imprescindible”, ha recalcado.

De este modo, Mompó ha reivindicado, por ejemplo, que la Diputación de Valencia fue la primera en “firmar contratos para reconstruir carreteras”. “Mientras algunos aun discutían en competencias, nosotros ya estábamos en los municipios organizando la respuesta. Ese es el gen del alcalde, del municipalismo, que espero que no se pierda nunca, que no pregunta de quién es la competencia y actúa, por ejemplo, para que los garajes estén limpios. Y lo hace sin necesidad de justificarse. Eso es lo que hicimos, lo que estamos haciendo y seguiremos haciendo. Y no es porque pensemos que sea nuestra obligación sino porque creemos en una manera de hacer política que se basa en la proximidad”, ha explicado.

Así, Mompó ha recordado aquellos momentos en los que se puso en duda la necesidad de la existencia de las diputaciones, y ha asegurado que “la realidad ha hablado por sí sola”. “No solo ha demostrado la diputación su utilidad sino que ha sido un pilar para articular la respuesta a la catástrofe. La gestión útil es la mejor respuesta ante la demagogia”, ha reivindicado.

Por último, el presidente de la diputación ha querido recordar que “queda mucha faena por hacer, porque muchas familias no tienen casa aun, muchos comercios no han levantado la persiana y hay caminos impracticables y hay una burocracia asfixiante que impide que se avance”. En ese sentido, Mompó ha informado de que ha enviado una carta al ministro Bolaños “para que apruebe una disposición que permita acelerar la contratación de urgencia con garantías legales, como con la pandemia”. “La urgencia necesita medidas extraordinarias. No pedimos privilegios, sino coherencia”, ha defendido, antes de recordar el gran esfuerzo solidario que realizó la ciudadanía valenciana en los días posteriores a la dana. “Cuando el agua arrasó con todo, nos sostuvo la solidaridad. El pueblo valenciano tiene la capacidad de ponerse en pie, una y otra vez. No podemos permitir que quienes lo han perdido todo pierdan también la esperanza”, ha culminado.