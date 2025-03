El grito de 'Mazón dimisión' de unos pocos asistentes tensiona un acto de Mazón

Carlos Mazón tiene difícil últimamente completar un acto oficial sin que se le reproche su gestión de la dana del pasado 29 de octubre. Este lunes tampoco ha sido una excepción pese a que era un evento propicio para que reinara la calma: una entrega de títulos de funcionario autonómico a personas con discapacidad al que únicamente acudían los protagonistas y los familiares. Aun así, el jefe del Consell ha vuelto a escuchar el grito de "Mazón dimisión" y comentarios sobre su comida en El Ventorro aquella fatídica tarde, que sigue sobrevolando sobre su día a día.

Las protestas no han sido ni mucho menos masivas y el acto, celebrado en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de València, se ha desarrollado casi con total normalidad. Sin embargo, dos familiares directos de uno de los nuevos funcionarios han roto esa paz cuando ha arrancado la intervención del president al grito de "Mazón dimisión".

Nadie en el auditorio ha seguido el cántico y los protagonistas han abandonado la sala por voluntad propia. El president, como ya hiciera tras ser increpado la pasada semana precisamente en este mismo escenario, ha pedido "respetar el acto": "Fuera me decís lo que queráis", ha señalado.

En el exterior se han repetido esos cánticos cuando Mazón ha abandonado la sala a la conclusión de la entrega de títulos, rodeado por su guardia petroriana. Varios familiares de otros titulados han replicado que "no es el momento" para esas críticas.

"Utiliza el acto para hacerse la foto"

Los familiares que han protagonizado los reproches explican a Levante-EMV su malestar. Según indicaba uno de ellos, Mazón "ha utilizado el acto" para "hacerse la foto" en un contexto en el que "sabe que no le van a gritar", lo que tilda de "indignante y mezquino". "Desluce un acto que tendría que ser bonito", lamenta tras recordar que su hijo lleva desde 2014 preparando la oposición ahora aprobada.

Una nube de medios aguarda la salida de Mazón del acto de entrega de títulos a funcionarios, este lunes en València / Levante-EMV

Según su versión, desde la Generalitat no avisaron a las familias de la presencia de Mazón en este acto. Este familiar no oculta la sorpresa por la presencia del president cuando además, recuerda, este tipo de entrega de títulos de funcionarios suele ser protocolario, "de firmar e irse". Por eso, le insta a acudir a actos como la Crida, de la que se ausentó el jefe del Consell, y confirma que de saber de su asistencia, tal vez no habría venido: "Me lo hubiera tomado de otra manera, eso seguro".

Fuentes sindicales confirman la excepcionalidad de ver a un president en este tipo de eventos. Estas aseguran que es "la primera vez" que el máximo responsable de la Generalitat acude a un acto así y remarcan que lo habitual es que se celebren en la Ciudad de la Justicia y no en un auditorio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

La sombra de El Ventorro

No ha sido el único sobresalto del president, que ha comprobado como su agenda del 29 de octubre sigue acaparando muchos focos. Cuando ya estaba a punto de abandonar el complejo y de subir a su coche oficial, se ha detenido a hacerse unas fotos con un grupo de jóvenes que le han preguntado en diversas ocasiones si "se fue a una comida", sin obtener respuesta del president. Antes, otro de ellos le había reprochado el ritmo de avance de los trabajos de reconstrucción.

Mazón ha vuelto a estar rodeado por una nube de cámaras y periodistas, pero ha evitado responder a preguntas sobre su futuro político o sobre su cronología del día D.