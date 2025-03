Emergencias recomienda suspender las clases en las provincias de València y Castellón y el litoral norte de Alicante

Emergencias recomienda suspender las clases en las provincias de València, Castellón y el litoral norte de Alicante. Así lo ha publicado la Generalitat a través de las redes sociales, donde pide también evitar la circulación cercana a ramblas y barrancos y las actividades al aire libre.

Estas recomendaciones se mantendrán vigentes "hasta la finalización de la situación de emergencia declarada".

Decenas de municipios suspenderán las clases por la lluvia a partir de este 4 de marzo. El temporal, que ya ha dejado más de 100 l/m2 en varias comarcas se prolongará hasta el jueves, dejando los peores chubascos el martes y el miércoles, con la mayoría del territorio en alerta naranja por lluvias.

Así, todas las pedanías de València suspenden las clases este martes por las fuertes lluvias y el ayuntamiento ha pedido adelantar la salida de clase el máximo tiempo posible. La información y las directrices los próximos días se irán actualizando según las previsiones y los datos que emitan las autoridades de emergencias. Las pedanías del Sur de València son: Castellar-Oliveral, el Palmar, el Perellonet, el Saler, Faitanar, Forn d’Alcedo, La Torre y Pinedo. València, además, ha decidido suspender la mascletá de mañana.

Los municipios que, por el momento han suspendido las clases, son los siguientes:

Valencia

Xàtiva

Domeño

Bugarra

Pedanías Valencia (Castellar-l'Oliveral, La Torre, Faitanar, ForndAlcedo, El Palmar, El Perellonet, El Saler i Pinedo)

Canals

Catarroja

Castelló de la Ribera

Cullera

Sedaví

Picanya

Torrent

Favara

Sueca

Tavernes de Valldigna

Alcántera de Xúquer

Antella

L'Ènova

Senyera

Almussafes

Alcudia de Crespins

Corbera

Carcaixent

El Perelló

Albalat

Castellón

Segorbe

Tirig

Castelnovo

Vall de Almonacid

Navajas

Almedíjar

Montanejos

Educación ha mandado un mensaje a todos los equipos directivos de los centros docentes señalando que sigan las indicaciones de las autoridades competentes en materia de seguridad y emergencias.

El consistorio de Segorbe ha asegurado que cierra los centros educativos e instalaciones educativas por prevención desde este mediodía hasta, por el momento, mañana. "Una vez más se recomienda evitar salidas innecesarias, acercarse a zonas inundables y, como es evidente, no acudir a parques ni zonas al aire libre. Además, se debe prestar atención a los canales oficiales para posibles nuevas comunicaciones", explica el consistorio del Alto Palancia.

Catarroja fue el primer municipio de l'Horta que decidió suspender las clases debido a la alerta amarilla decretada por el temporal de lluvias. La decisión se ha tomado por el desplazamiento que tienen que hacer los alumnos del IES hacia los centros de Picassent y Mislata donde están reubicados.

Torrent, por su parte, es el único municipio que ha suspendido las clases durante dos días, el martes 4 y miércoles 5 de marzo ante el aviso naranja de Aemet. Además de los colegios decretó el cierre de las instalaciones municipales como la casa de la dona, centros deportivos municipales, bibliotecas o centros de mayores. Igual que otros municipios ha cerrado todos los pasos inundables para evitar el paso.

Sedaví, es otro de los municipios que ha decidido suspender las clases pero este martes 4 de marzo, y según vaya viendo la evolución de la alerta, se prolongará la suspensión a miércoles y jueves. Mientras, otros municipios de L'Horta como Benetússer, Picassent, Quart de Poblet o Paiporta han convocado reuniones para valorar si suspenden las clases. En Alcásser tomarán la decisión de suspender de cara a este miércoles, ya que hasta entonces no entrarán en aviso naranja por lluvias.

Un nuevo temporal asola desde el domingo gran parte del la C.Valenciana, con varias poblaciones que han superado ya los 150 l/m2 como Torralba del Pinar. También se han superado los 100 l/m2 en Figueres (127 l/m²), Suera (121,2 l/m²), Algímia d'Almonesir (119,9 l/m²), Altura (118,8 l/m²), l’Alcúdia de Veo (118,4 l/m²), Vilamalur (113,2 l/m²), Bunyol (102,2 l/m²) o Aín (100,2 l/m²), según datos de Avamet.

Las universidades continúan con normalidad

La UV activa el nivel de emergencia 1 por lluvias desde las 22 horas del lunes 3 de marzo. La universidad, por el momento, no suspende las clases pero sí que permitirá no asistir a los estudiantes que tengan que desplazarse de zonas donde sí que haya riesgo alto por lluvia. No le penalizará esta no asistencia en clases ni exámenes, y en este segundo caso se buscará otra fecha para que el estudiante pueda realizar la prueba.

Así lo ha asegurado la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, vista la propuesta del Comité de Emergencias de la Univeresidad y "ante la situación especial en la que nos encontramos", ha asegurado la universidad en un comunicado.

"En esta situación de emergencia no tendrá perjuicios sobre el rendimiento académico de estudiantes la no asistencia a actividades que impliquen control de asistencia, incluyendo los exámenes, cuando se produzcan circunstancias que justificadamente impidan el desplazamiento del estudiante a los campus", reza la UV.Por tanto, los exámenes programados no se suspenden, pero aquellas personas que no puedan asistir a la convocatoria por estos motivos justificados realizarán el examen en una fecha alternativa.

La Politècnica, por su lado, mantiene las clases según lo previsto pese a la alerta por lluvia. La UPV ha elevado el nivel de alerta a Naranja en el campus de Gandía, que implica una posible suspensión de actividades en el exterior, pero no de las clases. El campus de Vera en València está en nivel 1 de alerta, lo cual es mínimo y no presenta ninguna complicación para la vida universitaria.