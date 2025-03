"Cada vez más niños de Primaria tienen teléfono móvil"

"Papa Noel nos trajo un móvil a mamá y a mí". Es el testimonio de un niño de tercero de Primaria en el despacho de la directora. Con 8 años muchos menores ya tienen un smartphone con Internet; "es el regalo de comunión", explica Isabel Moreno, presidencia de la Asociación de Directores de la Escuela Pública (ADEP-PV).

Situaciones como esta son cada vez más comunes y, aunque esta semana hace un año desde que comenzó la prohibición de los teléfonos en las aulas, los móviles no han parado de extenderse entre los niños y niñas fuera de los centros escolares.

El niño mencionado al principio acabó en el despacho de la directora por sus dificultades para relacionarse con sus compañeros, lo cual despertó la preocupación de sus profesores hasta que comenzó a explicarles su rutina con las pantallas cuando salía de casa. "No quería ir a ningún cumpleaños ni salir a jugar, lo único que esperaba era a quedarse solo para poder sacar el teléfono móvil o jugar a la consola", cuenta la directora.

Varios teléfonos móviles encima de unos apuntes en un IES valenciano. / Germán Caballero

Según datos de la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el año pasado, el 69,8% de los niños y adolescentes valencianos de entre 10 y 15 años posee un teléfono móvil. Más del 90% de ellos tiene acceso a internet. Y eso que no se recomienda el uso de teléfono móvil en menores de 16 años.

Según explica Isabel Moreno, ningún centro de Primaria premitía, antes de la prohibición, usar el teléfono móvil en el recreo, pero su uso cada vez más extendido sí que está trayendo problemas que "ocurren fuera del aula y luego nos comemos nosotras dentro".

"Son niños que aún están aprendiendo a relacionarse y vemos muchísimos conflictos fruto de mensajes de wattsap o por redes sociales. Hemos tenido hasta suplantaciones de identidad", explica la docente. La principal razón para que los niños traigan el teléfono es, según los padres, "para que no estén desconectados". "Muchos niños que tienen extraescolares después del cole se llevan el teléfono y, aunque lo metemos en una caja, lo primero que hacen al salir es encenderlo", cuenta Moreno.

Primer día sin móviles en las aulas. / Germán Caballero

Tik Tok, la app reina

Aunque muchos de estos jóvenes menores de 12 años tienen Instagram, Tik Tok es la aplicación reina entre las generaciones más jóvenes. "Hay familias que pautan por escrito el uso del móvil durante el día, como si fuera un contrato, y les dejan tenerlo sólo una cantidad de horas, pero otras no", cuenta la presidenta de ADEP.

Moreno explica que " hay muchas familias que trabajan mucho y no pueden controlar lo que hace sus hijos con el smartphone. Hace poco tuvimos un caso preocupante de un chico que jugaba con gente de América Latina, con lo que todos los días jugaba a las 4 de la mañana y no estaba durmiendo nada. Faltó varios días a clase y no sabíamos nada. Resulta que sus padres trabajan en la hostelería y llegaban a la 1 de la mañana cansados de trabajar, así que no se daban cuenta", narran desde ADEP.

Todos estos casos derivan, según Moreno en "problemas de salud mental", pero también en adicciones a las pantallas. "Hemos hablado con niños que tienen en casa el móvil, la tablet, la tele y la consola. Y se tiran toda la tarde con eso. Cuando se cansan de una se ponen con otra, y está demostrado que la exposición tantas horas es muy negativa", explica. "Nos llegan cada vez más casos de niños encerrados, que no quieren salir a pasear ni ver a sus amigos, solo quieren jugar. Eso les genera problemas de adaptación tremendos y se refugian aún más en los juegos para evadirse de la realidad".

Primer día sin móviles en las aulas / Germán Caballero

Prohibición para mejorar la convivencia

La prohibición de los teléfonos móviles que comenzó en la C.Valenciana ha llegado ya a todas las autonomías con el objetivo de mejorar la convivencia en las aulas. La mejoría, según los directores, ha sido palpable, pero el problema prosigue fuera del espacio del centro educativo, tanto por los casos de ciberacoso como por los problemas para socializar.

Lucas Cortázar, director adjunto de EsadeEcPol aseguró a la Agencia EFE que "la poca evidencia casual que disponemos de prohibición de móviles en las escuelas muestra efectos positivos sobre el rendimiento académico y la atención y bienestar del alumnado".

De hecho, estudios como el Global Education Monitoring Report de la UNESCO alertan de que los niños y niñas tardan 20 minutos en volver a concentrarse si se distraen con su teléfono.