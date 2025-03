Bielsa: "Ha habido diferencias con Morant, pero ahora iniciamos un tiempo nuevo"

Carlos Fernández Bielsa atiende a la llamada apenas unas horas después de que 33 votos de diferencia le sirvieran para revalidar su liderazgo en la provincia. El margen estrecho entre su candidatura y la de su rival, Robert Raga, es una fotografía clara de un partido fracturado en dos mitades. Coserlo y alinearlo con el proyecto de Diana Morant, cuyos fieles apoyaban al otro aspirante, es el reto al que se enfrenta el alcalde de Mislata que pone sus ojos en hacer oposición a Vicent Mompó en la diputación y en colaborar para hacer de la ministra de Ciencia la próxima presidenta de la Generalitat.

¿Satisfecho con la victoria?

Muy contento y ahora es momento de agradecer a todos los compañeros. Esto no es una victoria personal, si no colectiva y asumo la responsabilidad que me ha dado la fuerza de la militancia con humildad, sabiendo que el verdadero reto empieza a partir de ahora y que solo juntos podremos estar a la altura de lo que espera la ciudadanía del PSPV, que es plantear una clara alternativa a la derecha y a la ultraderecha.

¿Ha hablado con Diana Morant?

Sí, tuve la oportunidad de hablar ayer por la noche. Fue una conversación muy correcta y centrada en mirar al futuro, en trabajar de forma conjunta con el objetivo que tenemos, que es ganar las próximas elecciones autonómicas. Y voy a ayudarla junto con todo el equipo de la provincia para que sea la próxima presidenta de la Generalitat. No me voy a desviar de ese objetivo.

¿Su victoria es una derrota de la secretaria general a nivel interno?

Es una victoria de la de la militancia. Ayer terminó una etapa y comienza otra mucha más importante: la de construir juntos el mejor proyecto para la provincia de Valencia. Y en ese camino nadie sobra. Al contrario. Nuestro objetivo es el 2027 porque todos los caminos conducen a que Diana Morant sea la presidenta de la Generalitat.

"Las primarias ya han terminado y ahora de lo que se trata es de mirar al futuro"

¿Qué ha pasado para que en 2022 usted ganara con un 80% de los apoyos y ahora con un 50 %?

Había dos proyectos políticos con el mismo objetivo y ahora de lo que se trata es de que estemos todos unidos y fuertes, independientemente del resultado, para ganar desde la política útil. Y en eso me quiero centrar, trabajar en esa política útil, abriendo el partido a la sociedad, participativo, donde todas las voces cuenten y apostando claramente por la unidad desde la diversidad y el respeto.

¿El PSPV en la provincia sale fracturado de las primarias?

No, sale más unido que nunca y con los objetivos claros. Ahora es momento de la responsabilidad de todos para avanzar en la unidad y para plantear ese PSPV que dé voz a todo el potencial que tenemos, que esté todo alineado con el objetivo de ganar desde la política útil.

¿Que la diferencia entre las dos candidaturas sea de 33 votos hace más difícil esa unidad?

Yo siempre he defendido que el PSPV es un partido unido y plural y ahora de lo que se trata es de que el partido haga brillar a su militancia y despliegue todo el potencial que tenemos. En eso es en lo que tenemos que estar. Las primarias ya han terminado y ahora de lo que se trata es de mirar al futuro, trabajar codo con codo, dejar atrás diferencias y centrarnos en lo que nos une, que es el servicio a la ciudadanía y la defensa de los valores progresistas.

¿Se considera una voz crítica dentro del PSPV?

Yo me considero una voz que suma con el objetivo de fortalecer el partido y mi compromiso es seguir trabajando en un PSPV fuerte y abierto, un partido más cercano, útil y con vocación de gobierno y especialmente con la militancia como eje central.

Bielsa celebra la victoria con varios de sus seguidores, este domingo, en la sede del PSPV. / Fernando Bustamante

¿Debe cambiar algo el funcionamiento interno respecto a lo visto el último año entre usted y Diana Morant?

Creo que se tiene que abrir una nueva etapa de diálogo y unidad con el objetivo de que ganemos las elecciones, ese es el objetivo fundamental. Y lo podemos conseguir.

¿Esta etapa de diálogo y unidad no se daba en el último año?

Ha habido algunas diferencias y ahora de lo que se trata es de iniciar un nuevo tiempo en el que tenemos que poner todas las miradas en Mazón y en Mompó para desalojarlos de las instituciones después de que hayan demostrado que gobiernos negligentes e ineficaces. Las primarias se celebraron ayer. Ha terminado una etapa interna y ahora tenemos que construir juntos con Diana Morant el mejor proyecto para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Queda un mes hasta el congreso provincial. ¿Ha pensado ya en algún nombre para la Ejecutiva?

Me acosté ayer a las 3 de la madrugada, ciertamente no, no he pensado en nombres. En las próximas semanas iremos trabajando para hacer la mejor dirección posible con el objetivo de recuperar la confianza de los ciudadanos y ganar las elecciones.

"Mi objetivo es hacer de la Diputación de Valencia un instrumento útil y progresista al servicio de la ciudadanía"

¿Tiene previsto incluir a Raga y alguno de sus de su sector más próximo en la Ejecutiva?

Son cuestiones que tendremos que hablar. Ahora acaban de terminar las primarias y se inicia el proceso de cara al congreso. Tenemos tiempo de hablar, pero el objetivo de todos es el mismo, unidad, que la militancia salga fortalecida y que todos estemos trabajando con el objetivo de recuperar las instituciones.

Ha dicho que el objetivo es poner todas las miradas en Mazón y Mompó. Usted es portavoz socialista en la Diputación. ¿Cuál es la hoja de ruta en la Diputación de Valencia?

Mompó tiene que dejar de ser ya el portavoz oficial de Mazón y asumir su responsabilidad en la Diputación de Valencia porque está más preocupado en defender al presidente de la Generalitat más negligente e ineficaz de la historia que en gestionar la diputación. Mi objetivo, como se ha hecho este último año y medio, es hacer de la Diputación de Valencia un instrumento útil y progresista al servicio de la ciudadanía y hacer una oposición contundente al PP y a Vox.

¿Eso pasa por una moción de censura?

La moción de censura no es como en las Corts, solo se puede presentar con las 16 firmas (la mayoría absoluta), por lo tanto, no depende del PSPV, depende de Ens Uneix, que debe decidir entre seguir dando apoyo al PP o plantear una posición progresista. Las puertas están abiertas y el diálogo va a seguir siempre abierto.

¿Ve que esos puentes están dando frutos con Ens Uneix?

Con Ens Uneix existe en este momento una buena relación, hay un deshielo y vamos a seguir trabajando en que ese deshielo pueda provocar cuanto antes un cambio en la Diputación de Valencia. En cualquier caso, vamos a trabajar para hacer políticas públicas en la diputación que sean favorables al conjunto de la de la sociedad y al municipalismo.

