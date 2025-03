El Consell ignora si el Cecopi recibió información de las miles de llamadas al 112 del 29-O

La sala del 112 de la Generalitat está ubicada en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana. En el mismo complejo, a escasos metros, se constituyó el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada), organismo que comandó la emergencia de la dana del 29 de octubre. Con todo, el Consell dice no saber si las casi 20.000 llamadas que aquel día inundaron el servicio de atención telefónico se trasladaron al Cecopi.

"Lo desconozco", ha señalado este martes la portavoz Susana Camarero, que ha insistido en el silencio que hubo esa tarde sobre el barranco del Poyo, del que culpa de nuevo a la CHJ. "Ha quedado certificado que en el Cecopi no se habló del barranco del Poyo, sólo de Forata. Las agencias estatales han verificado en sus comunicaciones que no se habló del barranco, por lo tanto no hubo ninguna informacion en el Cecopi sobre el barranco del Poyo", ha insistido Camarero.

El informe remitido por Emergencias de la Generalitat al juzgado de Catarroja que instruye la causa constata que la gran parte de estas llamadas fueron a consecuencia del barranco del Poyo y que comenzaron en torno a las 17 horas, el período de mayor actividad en el 112 según el documento facilitado a la jueza. El Es Alert no se envió hasta las 20.11 horas, con casi todas las víctimas ya fallecidas, según la jueza.

Camarero ha señalado que ese silencio sobre el Poyo llegó tanto desde la agencia estatal como de Emergencias. "En ningún momento se habla de lo que está ocurriendo en el barranco del Poyo. Pero no se habla por parte de nadie de los responsables del Cecopi. De nadie, tampoco ningún representante de la administración del Estado", ha dicho para apuntar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, por no transmitir una llamada de la alcaldesa de Paiporta a las 19.05 alertando del desborde del barranco a su paso por este municipio.

"No podemos confiarlo todo a la previsión"

Sobre la evidente diferencia a la hora de proceder ante la dana actual y la acontecida el 29 de octubre, Camarero la ha achacado a la información suministrada por Aemet y la CHJ, que según ha dicho ahora sí la está suministrando mientras hace cuatro meses no lo hizo.

"La diferencia es la información. Ayer se contó con una información con la que no se contaba el día 29 de octubre", ha señalado Camarero, quien ha acusado a las agencias estatales de "fallar" el día de la mortal riada.

"Ante los fallos demostrados el 29 de octubre por las agencias estatales, no podemos confiarlo todo a la prevision que hagan las agencias y por eso incrementamos la prevención", ha explicado la portavoz, que sí ha admitido que ahora se opta por ser "más garantistas" porque la posibilidad de que llueva sobre mojado "nos tiene que hacer ser más cautelosos".

Preguntada por esa información diferencial de las agencias en la que basa las diferencias en la gestión, Camarero ha destacado que el 29 de octubre "Aemet dice que la cosa mejora a las 18.00 horas", mientras esta semana "dice que se alarga".