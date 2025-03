La consulta de la lengua encara sus últimas horas con los claustros divididos y las Ampa movilizadas

La consulta de la lengua encara sus últimas horas antes de que cierren las votaciones este 4 de marzo a las 14 horas. Más de medio millón de familias están llamadas a elegir entre Castellano o Valenciano como idioma base en la educación de sus hijos e hijas, y por el momento se desconocen datos de participación, aunque la movilización para participar está siendo muy notable.

Para empezar, el propio conseller ha enviado dos cartas directamente al correo electrónico de las familias animándoles a participar en la consulta. El propio José Antonio Rovira aseguró en una reciente entrevista en ABC que "menos de un 50 % de participación sería un fracaso".

Ampas y sindicatos, por su parte, han activado toda la maquinaria para movilizarse en contra del plebiscito que consideran "una bomba para el Valenciano". Entidades como Stepv, UGT o Acció Cultural han tratado incluso de frenar la consulta en los tribunales sin éxito. Además, han movilizado de manera paralela a las familias iniciando una campaña para votar "sí" al Valenciano.

La consulta, que ha durado una semana, ha estado marcada por las incidencias en la web para votar. El primer día el plebiscito murió de éxito ya que la alta demanda de las familias provocó que la página se cayera en varias ocasiones -eso sí, tan solo unos 20 minutos-. Por otro lado, las familias denunciaron equivocaciones en el voto debido a los datos que se debían especificar antes, como el área de influencia o el número de hermanos en el centro.

Varias docentes cuelgan el censo de alumnado antes de la consulta de lengua en un centro de Alicante. / Jose Navarro

Educación ya ha dicho que, salvo contadas excepciones, no revisará lo votado ya que el proceso tiene tres comprobantes y avisos para las familias. De hecho, Conselleria podrá anular votos si contienen datos erróneos. Ante cualquier duda, piden que las familias consulten el apartado de "preguntas frecuentes" de la web, donde está todo explicado.

La web en el teléfono móvil

Otra polémica suscitada por la web fue el hecho de que la página no estuviera adaptada para teléfonos móviles, lo que hizo que fuera muy complicado poder votar Valenciano, ya que con el teléfono en vertical no aparecía esa opción. El conseller aseguró que era tan sencillo como girar el móvil para poder votar. Pese a todo, el hecho de que la web no estuviera adaptada para smartphones suscitó muchas críticas.

Los centros de barrios degradados fueron los que más carga de trabajo tuvieron durante la jornada de la consulta, pues muchas de las familias carecen de los recursos o conocimientos digitales para votar y lo tuvieron que hacer en las instalaciones del colegio o el instituto.

Asímismo, las familias migrantes que solo contaban con pasaporte no podían registrarse por su cuenta, sino que los centros escolares debían de darles de alta en el sistema. Esto provocó también una gran carga de trabajo aunque los centros, en previsión, comenzaron a dar de alta al alumnado migrante la semana anterior a la consulta.

Una madre intenta votar en la consulta de lengua base en la educación. / Levante-EMV

Libertad educativa

El Consell defiende su consulta porque da "libertad" a las familias para que elijan la lengua en la que quieren estudiar sus hijos. De hecho, la medidad está recogida dentro de la Ley de Libertad Educativa como parte del programa electoral con el que el Partido Popular ganó las elecciones.

Los partidos de la oposición (PSPV y Compromís) leyeron la medida como un "ataque al valenciano" y de hecho llevaron la ley al Tribunal Constitucional en una demanda que ha sido admitida a trámite y se está a la espera de pronunciamiento. Ayer el portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, criticó que "el malestar de las familias es enorme" y criticó "las vulneraciones continuadas" como no poder rectificar el voto o que no haya una custodia del mismo que "garantice la seguridad y un seguimiento democrático de esta consulta".

Comunidad educativa

La sensación de la comunidad educativa, al menos resumida en declaraciones de docentes y directores, es que la consulta no soluciona ningún problema, sino que los crea. "Estamos viendo muchísima polarización entre familias e incluso discusiones en los claustros. Han generado una batalla donde no la había", explicaron desde la Asociación de Directores de la Escuela Púbica (ADEP).

Consulta de los censos en los centros educativos para la consulta / Jose Navarro

Una de las críticas de la comunidad educativa es que "en muchos casos no se respetará la elección de lengua". "Hay 200 centros con un solo grupo. Pongamos que hay 25 alumnos y votan 15, y de esos ocho eligen Castellano. Pues esos decidirán la lengua en la que estudian todos", explica Miguel Soler, ex secretario autonómico de Educación. Conselleria ha explicado que, en estos casos, el alumnado será trasladado a otro centro (en caso de haberlo) con su lengua de preferencia. En los centros de 2 grupos, que son la mayoría, también podría darse este fenómeno.

Esta elección se hará en base de los puntos de cada estudiante en función de si tiene hermanos en el centro, si vive cerca del colegio, si es discapacitado, tiene familia numerosa o monoparental. En esta línea los directores critican que la consulta puede crear grupos muy desequilibrados.

"Cuando se hacen grupos en los colegios se tienen en cuenta muchas cosas, como por ejemplo distribuir a los estudiantes con necesidades educativas especiales para equilibrar las clases. Con esta consulta el único criterio a tener en cuenta será la lengua, pudiéndose dar que todos los niños con necesidades educativas acaben en una clase, teniendo dos grupos muy desequilibrados. Lo mismo puede ocurrir con la cantidad de alumnado. Se pueden dar más alumnos en una clase que en otra, con lo cual unos tendrían una ventaja", explica un director de centro.

La votación también ha sido un tema polémico, en especial las del futuro. "La votación los próximos años será durante la admisión, lo que significa que en los centros que tienen más demanda que oferta votará mucha gente que luego no va a estudiar ahí. Y al contrario, los que tienen menos demanda irán a un centro donde no han podido votar la lengua", reivindican las ampa.