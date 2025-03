Mazón y los empresarios valencianos ahondan en su distanciamiento

Las relaciones entre el 'president' Carlos Mazón y los empresarios valencianos no atraviesan ni mucho menos su mejor momento. La gestión política de la dana del pasado 29 de octubre ha abierto una brecha entre el jefe del Consell y la patronal autonómica CEV que se evidenció (y se amplió) este lunes, después de que Mazón no asistiera a las celebraciones del Día de la Empresa impulsadas por la organización empresarial que preside Salvador Navarro, quien en su intervención admitió la "preocupación" de sus socios por el panorama político actual en la C. Valenciana y evitó respaldar al jefe del Consell tras ser preguntado por su continuidad.

La patronal ofreció a Mazón clausurar la cita de este lunes, si bien el president alegó problemas de agenda para no acudir. Pese a las ofertas de cambios de horario que realizó la CEV, el jefe del Consell mantuvo su imposibilidad de acudir. La Generalitat envió en su lugar a la consellera de Industria, Marián Cano.

El año pasado el popular sí presidió el acto, si bien es cierto que entonces tuvo lugar en el Palau de la Generalitat, mientras en esta ocasión se escogió Catarroja, uno de los municipios más afectados por la dana, como enclave para celebrar el acto, lo que tampoco habría ayudado a contar con la presencia del president, que evita desde hace tiempo la zona cero de la tragedia.

Navarro se mantuvo distante con la figura de Mazón durante todo el desarrollo del acto y no dudó en transmitir la "preocupación" del sector empresarial por la coyuntura actual de la política valenciana. En clara alusión a Mazón y sus cambios de versión, recalcó: "No acabamos de salir del día 29 (de octubre) y no se genera certidumbre y confianza".

Preguntado sobre si el popular debe dimitir, se limitó señalar que "no es decisión" suya y a subrayar que "son tiempos de centrarse en la reconstrucción de las zonas devastadas por las inundaciones".

Mazón, ni un acto tranquilo

En lugar de Catarroja, Mazón optó por presidir un acto de entrega de títulos de funcionario a personas con diversidad funcional. Pero ni así se libró de volver a escuchar el grito de "Mazón dimisión" ni referencias a su comida en El Ventorro. Dos familiares directos de uno de los nuevos funcionarios interrumpió la intervención del president al grito de "Mazón dimisión".

Nadie en el auditorio continuó el cántico y los protagonistas abandonaron la sala por voluntad propia. El president pidió "respetar el acto": "Fuera me decís lo que queráis", dijo. En el exterior, a la salida de Mazón, se repitieron los mismos gritos.

Según indicó uno de ellos a Levante-EMV, Mazón "ha utilizado el acto" para "hacerse la foto" en un contexto en el que "sabe que no le van a gritar", lo que tilda de "indignante y mezquino". "Desluce un acto que tendría que ser bonito", lamentó tras recordar que su hijo lleva desde 2014 preparando la oposición ahora aprobada.

Según este familiar, desde la Generalitat no avisaron a las familias de la presencia de Mazón en este acto. Fuentes sindicales apuntaban asimismo a la excepcionalidad de ver a un president en este tipo de eventos. Aseguran que es "la primera vez" que el máximo responsable de la Generalitat acude a un acto así y remarcan que lo habitual es que se celebren en la Ciudad de la Justicia y no en un auditorio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.