Los alcaldes reclaman más agilidad y personal para la reconstrucción

Los alcaldes y alcaldesas tienen un papel fundamental en la reconstrucción de los municipios afectados por la dana, pero también han sido claves en la gestión del 29 de octubre y de los días posteriores a la catástrofe, siendo un faro para sus vecinos y vecinas y fuente de información para unos habitantes incomunicados.

Por ello, la primera mesa redonda del III Foro de Municipalismo, organizado por Levante-EMV y Prensa Ibérica, fue «Retos para la reconstrucción de los municipios», moderada por Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV, en la que participaron Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel; Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent; Paco Comes, alcalde de Massanassa; Toño Carratalá, alcalde de Alberic; y Paqui Bartual, alcaldesa de Xirivella y presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Olmos puso en valor el periodismo local y la labor realizada durante estos meses por los periodistas de la cabecera valenciana en su labor informativa desde la que «también hemos gestionado la tragedia». Seguidamente, dio paso a los alcaldes para preguntarles cuál fue la primera decisión que tomaron en el primer momento el día de la riada. «Lo primero en lo que piensas es en los habitantes de tu municipio», declaró Paco Comes. «Te empiezan a llegar noticias de fallecidos, y en Massanassa lamentablemente fueron doce, eso es lo peor de todo», añadió. Así, una de las primeras medidas que tomaron fue la de habilitar un sistema de comunicación con bandos, principalmente para informar sobre bancos de alimentos y puntos de reparto de medicamentos, y adaptar una planta del ayuntamiento para que funcionase como un centro de salud.

Los alcaldes, durante la mesa en el Foro del Municipalismo. / Miguel Angel Montesinos

Traslado a las 19 horas

Amparo Folgado explicó que en Torrent la primera medida se tomó antes de la barrancada. «Cuando llegó la alerta roja nos reunimos y decretamos la suspensión de clases y actividades deportivas». Asimismo, una vez vieron que los dos barrancos que pasan por Torrent iban desbordados, con la ayuda de la Polícía Local, Protección Civil y Cruz Roja, trasladaron a las 19 horas a personas que residen en esa zona a un pabellón municipal. «Esa misma noche hubo mil personas refugiadas en el pabellón, no solo vecinos de Torrent, sino gente que iba por la autovía y se quedó», afirmó.

En Utiel, a diferencia de otros municipios, sí que estaba lloviendo y fue quien puso de alerta al resto de municipios. «A las 6 suspendimos las clases. Pronto nos dimos cuenta que iba subiendo el río Magro hasta que se desbordó, aunque no pensamos que iba a ser así», manifestó Ricardo Gabaldón, que explicó que llamó a la consellera de Emergencias y la delegada del Gobierno porque necesitaban a la UME. «Hubo dos momentos fatídicos, cuando el jefe de Polícia me dijo que habría algun fallecido, finalmente 6, y cuando nos dijeron que no podían entrar helicópteros de emergencias. Ahí agradezco cómo agricultores y ganaderos con maquinaria se arriesgaron y salvaron vidas, y finalmente también un helicóptero», confesó.

Paqui Bartual, en Xirivella, también decretó el cierre de las aulas y más tarde, con Protección Civil, abrieron todo el alcantarillado para que se pudiese ir la mayor agua posible. «A los alcaldes y alcaldesas no nos preparan para estas cosas», reflexionó.

Los alcaldes, en el Foro del Municipalismo. / Miguel Angel Montesinos

Por su parte, Toño Carratalá , con la sensibilidad de ser un alcalde de un municipio de la Ribera, comarca en la que estas situaciones se han dado más veces (sin este resultado), convocaron a primera hora un gabinete de crisis y suspendieron las clases. «En estos días hemos hecho un máster en emergencias, fuimos conscientes de lo relevante que es nuestro papel para los vecinos», afirmó.

Tras 40 años de gestión de los municipios, la riada se llevó en unas horas todo lo que los pueblos han construido en décadas. «No solamente es lo que se ve, sino también el ciclo integral del agua, conectores, suministros, todo eso es lo que tenemos que hacer ahora en muy poco tiempo», dijo Comes. De esta forma, todos los alcaldes y alcaldesas de la mesa pusieron de manifiesto la necesidad de agilizar la burocracia para que sea posible reconstruir en tiempo récord y, además, tener más personal que gestionen las ayudas de la dana.

Amparo Folgado, durante el Foro del Municipalismo. / Miguel Angel Montesinos

«Necesitamos mayor agilidad a la hora de contratar, uno de los retos a los que nos enfrentamos es la falta de personal», afirmó Gabaldón. Bartual hizo un llamamiento a cada administración competente: «necesitamos hacer gestiones cuanto antes mejor, los vecinos no entienden de burocracia, quieren ver sus calles, casas y servicios restablecidos».

Folgado expresó además la necesidad de que se creen protocolos para que en situaciones de emergencia todos los alcaldes puedan actuar bajo criterios objetivos.