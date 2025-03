La Generalitat admite que hubo "un periodo de trabajo exclusivamente presencial" pero niega los recesos en el Cecopi

La Conselleria de Emergencias admite en dos informes remitidos a la jueza de la dana que hubo "un periodo de trabajo exclusivamente presencial" pero niega los recesos en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado). En sendos informes remitidos al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja, la Generalitat niega que se produjeran recesos o cortes en la conexión telemática de los miembros del Cecopi (como ha denunciado la delegada del Gobierno Pilar Bernabé).

Pero sí admite en otro informe que esa tarde "la reunión se realizó de manera telemática y presencial simultáneamente habiendo un momento concreto en el que lo que se produjo fue un periodo de trabajo exclusivamente presencial", señala el escrito elaborado por el director general de Emergencias y Extinción de Incendios, "presente en la reunión del Cecopi" esa tarde.

Un escrito elaborado por este director general ya que, justifica la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodrigo, el Cecopi "no es un órgano colegiado a los efectos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no se dispone de a figura de Secretario/a, por lo que no se levantan actas ni se graban sus sesiones es por ello que no consta soporte documental alguno al respecto", aseguran sobre la reunión clave del 29 de octubre para dirigir la emergencia durante la dana.

