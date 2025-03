Morant evita hablar de la moción de censura, pero avisa: "Moveremos ficha"

Mover ficha es la expresión que se ha establecido como alternativa a hablar de una moción de censura sin mentarla, por si acaso. Es la frase con la que la secretaria general del PSPV, Diana Morant, presionó el pasado viernes a Alberto Núñez Feijóo ("si no mueve ficha, el PSPV moverá ficha") y la ha repetido este miércoles, días después de que Feijóo hiciera su movimiento a la gallega, mostrando apoyo a Carlos Mazón, pero criticando que no estuvo "a la altura", dando por hecho que los socialistas valencianos "moveremos ficha".

Es la única referencia que ha dejado al ser preguntada por la posibilidad de que la formación plantee una moción de censura en las Corts, tal y como lleva semanas reclamando Compromís que, sin embargo, no tiene los diputados suficientes para registrarla. "Moveremos ficha", ha indicado Morant preguntada por la advertencia lanzada el viernes quien, no obstante, ha evitado incidir en el asunto, volviendo a desviar la presión hacia Feijóo y el PP y asegurando que este miércoles su papel está en "pedir precaución" por el temporal.

¿Quiere decir que habrá una moción de censura en las Corts? No se sabe. Eso sí, ese movimiento de ficha ya no está en el condicional a la espera de Feijóo, como dijo el viernes e incluso reiteró el síndic de los socialistas, José Muñoz, el lunes. La sensación es que la presión sobre los socialistas es cada vez mayor para registrarla, pero de momento, no se da el paso. "Hoy me toca decirle a los valencianos que se cuiden, ese es el principal mensaje, tendremos demasiadas oportunidades para que dé mi postura", ha indicado.

Mientras la formación socialista se decide a si presenta o no una moción que tiene todos los números de salir derrotada (porque necesitaría el apoyo o la abstención de Vox, con quien Morant ya ha negado cualquier negociación), la secretaria general de los socialistas valencianos se ha preguntado si Feijóo acudirá a València a "apadrinar" a Mazón y a Catalá al tiempo que ha añadido las llamadas del 112 dentro de la "gran mentira” de Mazón sobre el 29-O y ha afirmado que “se demuestra que sabían lo que estaba pasando y que no hicieron nadara impedir las muertes”.

Llamadas al 112

“Mazón nos dijo que no tenía suficiente información y daba a entender que esa información la teníamos otros, y hoy negamos la mayor porque esas 19.000 llamadas de auxilio de los vecinos y vecinas al 112 destapan que sí sabían lo que estaba pasando”, ha señalado la también ministra de Ciencia que ha incidido en la diferencia entre la actuación del actual temporal por parte de Mazón y el del 29-O "viendo a Mazón en el Cecopi y en Castelló”.

A su lado, en las declaraciones previas al acto de entrega de premios por el 8-M de UGT PV, el expresidente del Gobierno Jose Luis Rodríguez Zapatero ha recordado que “los ciudadanos habían dado la alerta” pero, “quien tenía que decidir sobre la alerta no decidió y no actuó”. Asimismo, ha asegurado que la democracia es “el mejor sistema político que hemos conocido” y ha señalado que “no puede evitar una tragedia pero sí puede reparar”: “Creo que es lo que acabará pasando con la justicia y con la acción de los poderes públicos, reparar el daño causado”.