Advierten de la posible formación de un tren de tormentas que dejaría lluvias muy fuertes en las próximas horas en Valencia

Si algo caracteriza al temporal de lluvias que ahora mismo afecta a la Comunitat Valenciana y que ya ha provocado la crecida de cauces, ramblas y barrancos, además de la cancelación de las clases durantes tres días es la persistencia de las precipitaciones.

De hecho, la Aemet calcula que es muy probable que, a lo largo de todo el episodio, los registros de lluvia alcancen o superen los 400 litros por metro cuadrado, una cantidad elevada pero no comparable con la que se recogió el 29 de octubre, puesto que en aquella ocasión el agua cayó en apenas unas horas.

Las dos peores jornadas del temporal serán hoy y mañana (ya se han suspendido también las clases el jueves 6 de marzo), aunque las precipitaciones continuarán más allá de estos dos días con una posible sorpresa en las próximas horas: la potencial formación de un tren convectivo en el interior de la provincia de Valencia que podría dejar mucha agua en muy poco tiempo, tal y como advierte ValènciaWeather, una cuenta divulgativa sobre fenómenos meteorológicos en la Comunitat Valenciana.

Qué es un tren convectivo

La posible formación de este tren convectivo, que no es más que un tren tormentas y lluvias intensas (ya se generó otro durante la dana del pasado 29 de octubre), se revela "al superponer la energía disponible en las nubes con la precipitación prevista" por uno de los modelos de predicción meteorológica (el AROME). Ahí es donde, según ValènciaWeather, queda al descubierto la potencial formación de este tren de tormentas, aunque subraya que "la energía presente es significativamente menor en comparación con la existente el 29 de octubre".

Y es que ahora mismo, aunque la temperatura del Mediterráneo es más alta de lo normal para esta época del año, no es ni por asomo la que había el 29 de octubre. Entonces "el mar estaba muy cálido y la energía era muy alta, además de otros ingredientes que eran muy favorables para que ocurriese lo que ocurrió", agrega la cuenta divulgativa.

La formación de un tren convectivo es "común en estos temporales", señala ValènciaWeather, al tiempo que aclara que "están adaptados a la energía que tienen las nubes para crecer de forma vertical, permitiendo que se generen tormentas y lluvias muy intensas". A mayor energía, mayor potencia de crecimiento de esa nubes y, por lo tanto, más probabilidad de que originen tormentas y se den precipitaciones torrenciales; a menor energía, menor crecimiento de las nubes y menos posibilidad de tormentas y de lluvias intensas.

Aunque ahora mismo hay bastante menos energía que el 29 de octubre, ese tren convectivo sí podría activar precipitaciones más abundantes en el interior de la provincia de Valencia que las que se registran en las últimas horas. No obstante, de momento es tan sólo una posibilidad y, desde luego, los especialistas no esperan que se repita lo sucedido el 29 de octubre porque las condiciones meteorológicas no son las mismas: ahora "esta energía será mucho menor" que aquel día.

Aún así, ValènciaWeather advierte y recomienda precaución y "mucho cuidado" porque, si finalmente se cumple la previsión del modelo AROME, podrían registrarse "acumulados en torno a los 100-200 litros por metro cuadrado en sólo 4-6 horas".

Este posible tren convectivo se formaría en la próxima madrugada, o incluso ya en la mañana del jueves, en el interior sur de la provincia de Valencia "con dirección hacia las comarcas de Requena-Utiel y el Rincón de Ademuz".

Precisamente en estas zonas, el interior del territorio, es donde se están registrando ya "lluvias persistentes" que, en caso de que finalmente se generase este fenómeno, "podrían ganar fuerza", señala la cuenta divulgativa, que apostilla que, en caso de cumplirse la previsión, los cauces y barrancos "bajarían llenos" en muchos de los pueblos afectados en la dana del 29 de octubre.

Lluvias moderadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por su parte, ha publicado hoy a través de sus redes sociales que las "lluvias se generalizan en todo el interior de Valencia" y que las precipitaciones están cayendo con una intensidad "moderada, a un ritmo de 10 a 15 litros por metro cuadrado a la hora". Y, una vez más, insiste en que "la adversidad del episodio radica en la persistencia y la larga duración" del temporal y que, en esta época del año, "las intensidades no son comparables a las otoñales".

De momento no se están registrando tormentas, pese a que "sigue lloviendo con persistencia en sierras del interior y el prelitoral de Valencia y el sur de Castellón", mientras que en el litoral las precipitaciones son "débiles".