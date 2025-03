Emergencias, pendiente de la presa de Buseo y del barranco del Poyo

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior de la Generalitat, Irene Rodríguez, ha informado tras la reunión de esta mañana del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que se mantiene hoy y mañana el nivel 0 de emergencia por inundaciones en las provincias de Valencia, Castellón y el norte de Alicante, recordando que la Generalitat recomienda la suspensión de las clases y ahora añade también las actividades extraescolares. El objetivo del cónclave de esta mañana que ha tenido lugar en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana ha sido, según Rodríguez, realizar "un seguimiento y actualizar" las previsiones meteorológicas de este miércoles y de mañana jueves del actual episodio de precipitaciones persistentes que se inició el fin de semana pasado.

Rodríguez ha señalado que la información que ha trasladado al Cecopi la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que durante hoy y mañana las precipitaciones se concentrarán en el interior de las provincias de Valencia y Castellón, "donde se esperan lluvias persistentes e importantes acumulados", de ahí que haya insistido en solicitar a la población que siga alerta durante este miércoles y mañana por las posibles incidencias que se puedan producir.

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez. / GVA

Importantes acumulados

Las precipitaciones, según Rodríguez, "se van a ir extendiendo por el conjunto de la provincia de Valencia y Castellón, en un nivel naranja, sobre todo por acumulación, no por intensidad, de tal forma que los niveles acumulados pueden alcanzar los 150 litros por metro cuadrado en 12 horas". El pronóstico, continua la secretaria autonómica, "contempla la posibilidad de que se produzca alguna tormenta, aunque no es muy probable, pero no se puede concretar el lugar ni el momento, por lo que hemos de estar muy alerta a que se pueda producir esta precipitación inesperada en forma de tormenta, sobre todo si este fenómeno se pudiera producir en las zonas ya afectadas por la dana", donde la red de alcantarillado aún no está preparada para evacuar agua debido al barro acumulado.

En el Cecopi también se ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la actualización de sus previsiones sobre la situación de los embalses y los posibles desbordamientos en ríos y barrancos. Según Rodríguez, la información transmitida por el organismo de cuenca "no prevé que se alcancen caudales problemáticos en el barranco del Poyo, aunque hay que prestarle una especial atención ante la previsión de que se produzcan lluvias en el interior de la provincia de Valencia". En cuando a los embalses la CHJ ha señalado, explica la secretaria autonómica que "está entrando y saliendo agua sin ningún problema y no se prevé ningún incremento importante de caudal".

La mirada puesta en Buseo

Caso aparte es de la presa de Buseo, que sufrió daños importantes durante la devastadora dana del 29 de octubre y donde más se está centrando la vigilancia dado que "se encuentra en situación de escenario 2, y se prevé bastante acumulación de agua en el entorno", ha dicho Rodríguez. Este escenario de situación "excepcional", es el tercer nivel con más peligro de los cuatro escalones de alerta existentes al constatar que hay peligro de rotura o avería grave de la presa y no puede asegurarse con certeza que pueda ser controlado mediante la aplicación de las medidas y medios disponibles.

María Inés Caro

Por todo ello, en Buseo, según Rodríguez, "se ha establecido un seguimiento permanente y un dispositivo de Policía de la Generalitat, Guardia Civil y bomberos para estar pendientes de modo preventivo y alerta ante cualquier incidencia". Según los datos de aforos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHJ, el volumen de agua embalsada en Buseo ha aumentado está mañana en cinco horas, entre las 8 y las 13 horas, un total de 250.000 m³. Con este volumen de agua se podrían llenar hasta 74 piscinas olímpicas. A las 13 horas de hoy, la presa de Buseo almacena 1,8 hectómetros cúbicos, 0,25 hm³ más que cinco horas antes. Por tanto, este embalse que puede regular hasta 7,5 hm³, está a una cuarta parte de su capacidad. En este sentido, ha recordado que "bomberos, bomberos forestales, Policía de la Generalitat, Guardia Civil, Policía Nacional... están todos colaborando y preparados para actuar ante incidentes y realizando vigilancias".