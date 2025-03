Bielsa rechaza cualquier relación con el presunto fraude de votos en Sedaví

"La candidatura de Carlos Fernández Bielsa rechaza de manera firme y categórica cualquier vinculación con el contenido" del audio que muestra un presunto fraude en las primarias socialistas de la provincia de Valencia del pasado domingo.

El equipo del actual secretario general en la provincia y ganador provisional por 33 votos en la convocatoria del domingo frente a Robert Raga niega cualquier vínculo con la persona a la que se atribuye el audio, el secretario general de la agrupación de Sedaví, Juan José Campayo, en el que afirma, tras constatar la presencia a instancias del alcalde, dice, de varios militantes para votar por Raga: "He cogido cinco o seis votos de esos que sabía que no venían y los he metido".

La candidatura de Bielsa afirma al respecto en un comunicado emitido esta mañana: "La candidatura no contaba con ningún representante en esa agrupación. Además, la persona a la que se le atribuye un audio, que podría estar manipulado, no forma parte de esta candidatura, no ha ejercido funciones de interventor ni ha participado en ningún acto, reunión o espacio de coordinación relacionado con nuestra propuesta. Tampoco es integrante de ningún grupo en redes sociales vinculado al apoyo de esta candidatura".

Raga pide respeto a la Comisión de Ética

La decisión de la Comisión de Ética del PSPV, que se reunió el pasado martes, ha sido la de ordenar repetir votaciones en tres agrupaciones (Corbera, Manuel y Llíria) y abrir una investigación por los hechos de Sedaví que, de confirmarse, llevarían también a repetir la votación en este municipio. Los de Bielsa han manifestado su rechazo a esta decisión, han anunciado recurso y han asegurado que llegarán a las instancias superiores en Ferraz. Mientras tanto, la candidatura de Raga ha señalado esta mañana "el éxito de la jornada democrática de participación en el PSPV-PSOE" y "el respeto" a las resoluciones de la Comisió Nacional de Ética. "Si finalmente se decide volver a votar en estos centros, se realizará la votación y se acatarán los resultados cuando se validen por los órganos correspondientes".

Campayo no se manifiesta hasta declarar ante la Comisión de Ética

Contactado por este diario, el secretario general del PSPV en Sedaví y protagonista presuntamente del audio de la polémica, Juan José Campayo, ha rechazado realizar cualquier declaración sobre el contenido del mensaje hasta que exponga sus explicaciones a la Comisión de Ética. En el momento de hablar con Levante-EMV, no había sido citado.

Bielsa considera lo investigado "inverosímil"

Por su parte, la candidatura de Bielsa insiste en no dar credibilidad a los hechos investigados: "Resulta absolutamente inverosímil que en una mesa electoral perteneciente a una agrupación claramente mayoritaria a favor de la candidatura rival, donde predominaban observadores afines a esa opción, se pudieran introducir de manera supuestamente fraudulenta cinco votos sin que nadie lo advirtiera. Esta hipótesis carece de toda lógica y fundamento".

Señala además que la mesa de esta agrupación, compuesta por tres miembros elegidos por sorteo, "es el órgano colegiado que vela por el buen funcionamiento del proceso, y en el acta de la jornada no figura incidencia alguna".

Se intenta generar dudas sobre el proceso creando una sensación de caos que no existe y que solo busca deslegitimar unos resultados avalados democráticamente Candidatura de Bielsa

El equipo del alcalde de Mislata responde asimismo a la candidatura de Raga rechazando "las acusaciones infundadas de 'juego sucio', que únicamente contribuyen a erosionar la imagen pública de nuestro partido y a sembrar dudas injustificadas sobre un proceso democrático". "Resulta totalmente fuera de lugar que se intente generar dudas sobre el proceso creando una sensación de caos, que en realidad no existe, y que solo busca deslegitimar unos resultados avalados democráticamente y sustraer la voluntad de la militancia", agrega.