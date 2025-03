Morant interviene para cerrar el conflicto de Valencia y dar la victoria a Bielsa

Fin al último capítulo en la batalla por el mando socialista en la provincia de Valencia. Finalmente, el actual secretario general, Carlos Fernández Bielsa, mantendrá el cargo por la exigua diferencia de votos (33) registrada en las primarias del domingo pasado.

El enfrentamiento se recrudeció esta semana por los recursos de ambas candidaturas ante la Comisión de Ética y que esta contempló al ordenar repetir votaciones en tres agrupaciones (Corbera, Manuel y Llíria) e investigar un presunto fraude en otra (Sedaví). El desencuentro se ha cerrado esta tarde con un acuerdo entre las dos candidaturas auspiciado por la dirección autonómica del partido. Ha sido la propia secretaria general del PSPV, Diana Morant, la que ha reunido esta tarde en su despacho de la sede en València a los dos contrincantes para cerrar el litigio.

El pacto, que parecía imposible por la mañana con comunicados aún con las tintas cargadas, ha necesitado de más de cuatro horas de reunión, incluidos momentos de tensión, y se ha sellado poco antes de las 23.00. Pasa por retirar las alegaciones y validar la victoria (por la mínima) de Bielsa frente a Robert Raga.

Morant y los dos candidatos evitan así la erosión en la imagen del partido en un momento especialmente sensible, con 72 municipios muy afectados por la riada mortal del 29 de octubre y con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en sus horas más bajas y cuestionado incluso en el propio PP.

La solución evita que el conflicto llegue a Ferraz, a donde iba encaminado, porque Bielsa ya había dejado clara su disconformidad con las resoluciones del citado órgano del PSPV.

El conflicto se había deteriorado especialmente tras trascender el audio en el que el secretario general de Sedaví relata presuntamente un fraude a favor de Bielsa. "He cogido cinco o seis votos de esos que sabía que no venían y los he metido". Lo hizo, dice, para supuestamente contrarrestar la llamada a votar de varios militantes del sector de Raga. La candidatura de Bielsa ha desacreditado este documento, se ha desvinculado del protagonista y ha denunciado que se ha intenado crear "una sensación de caos" y "deslegitimar unos resultados avalados democráticamente".

El acuerdo de esta tarde relaja el enfrentamiento interno, si bien el partido sale de esta disputa en las urnas muy dividido, lo que supone un cambio importante de paradigma con los últimos años en la provincia, en los que el alcalde de Mislata ha gobernado con una mayoría aplastante (más del 80 %) tras el acuerdo en 2022 con la dirección de Ximo Puig, dominante entonces en el PSPV 'de país', y de la que es (en esencia) heredera Diana Morant, si bien esta cuenta además con el respaldo directo de Pedro Sánchez.

Una paradoja de toda esta situación es que, a pesar de esa conexión entre las direcciones de PSPV y PSOE, y de que la candidatura de Raga partía con los avales de la dirección actual de Morant, se temía que Ferraz (la Comisión Federal de Garantías, en concreto) podía ser poco sensible a las reivindicaciones de esta candidatura. Es el comentario que corría en las últimas horas en los círculos de poder socialistas en torno a las nuevas relaciones de poder. El conflicto de recursos, por tanto, suponía engordar una bola con muchas posibilidades de que acabara como la noche del domingo.

El acuerdo, según ha podido saber este diario, se limita a aceptar los resultados provisionales y no enredarse en recursos en busca de neutralizar los 33 votos que Bielsa tenía de ventaja tras el recuento provisional y que, en principio, fue dada por buena. Está por ver ahora si el consenso continúa en la confección de la nueva ejecutiva provincial: si hay voluntad de integración o no.