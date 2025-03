Organizaciones y familias piden la dimisión de Rovira ante la 'victoria' del valenciano en las aulas

Escola Valenciana, Acció Cultural del País Valencià y la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic han celebrado la "victoria" del valenciano en la consulta de la lengua base para el próximo curso y piden la "dimisión" del conseller de Educación, José Antonio Rovira, por "crear un conflicto que no existía".

La Plataforma ha manifestado en un comunicado que el "odio" que a su juicio tiene Rovira hacia el valenciano "se ha visto frustrado" y ha valorado la participación de las familias en la consulta como "muy insuficiente" para ser la primera vez que se habilita una votación abierta 24 horas durante ocho días y por internet.

También ha lamentado que "muchas familias no han mostrado el sentido del voto que querían, dado las irregularidades de funcionamiento de la plataforma de voto", y que por lo tanto su opción o los datos indicados "no han sido las correctas", y ha anunciado la convocatoria de manifestaciones en las tres capitales de provincia.

Por su parte, Escola Valenciana ha celebrado los resultados favorables para el valenciano en la consulta, pero denuncia la "irresponsabilidad" de la Conselleria por "haber forzado un proceso innecesario y perjudicial para la cohesión educativa y social".

"Este resultado es fruto de la implicación y movilización de miles de personas que han defendido nuestra lengua y cultura frente a este nuevo ataque de la derecha y la ultraderecha, y por eso queremos felicitar en toda la comunidad educativa, familias, alumnado y personal docente que han hecho posible este éxito", ha valorado.

El valenciano ha ganado en las aulas. / Tony Sevilla

Sin embargo, ha considerado que la consulta "nunca se tendría que haber llevado a cabo" pues ha generado una "división y tensión innecesaria en la sociedad" y por ello han exigido la dimisión del conseller, por "su incapacidad e ineptitud en la gestión de este asunto, así como por su carencia de sensibilidad hacia la comunidad educativa".

"Sí rotundo"

A esta petición de dimisión del conseller se ha sumado también Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que señala que la consulta, en la que solo el 58,61 % de las familias con derecho a voto han participado, "otorga el sí rotundo al valenciano", a pesar de las "dificultades existentes en el procedimiento".

"Lo único que demuestra esta consulta es que no había una demanda social para hacerla", añade ACPV, y señala que "en todas las comarcas valencianohablantes, que era donde se corría el riesgo de perder la educación en valenciano, las familias han votado mayoritariamente a favor de nuestra lengua".

A su juicio, además, "los pocos resultados a favor del castellano no suponen más que disrupciones y problemas en la escuela" y advierte de que el 41,38 % de familias que no han participado en la votación "no sabrán en qué lengua se matriculará a sus hijas e hijos en el curso próximo y por lo tanto, se inscribirán a grupos donde no saben si querrán estar".