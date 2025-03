Seis de cada diez familias de la pública eligen el valenciano en la consulta de la lengua

El valenciano supera el 61 % de los apoyos en las familias de los centros públicos. Es una de las lecturas que se extraen de los resultados de la consulta de la lengua base en las familias, que se conocieron ayer, centro a centro. El valenciano 'ganó' en la consulta con un 50,5 % de las familias que eligieron que sus hijos estudien en esa lengua base.

Sin embargo, si desgranamos por tipo de centro se puede observar que las familias de la enseñanza pública votaron mucho más por la enseñanza en valenciano que la concertada/privada. De hecho, en València (ciudad donde ha ganado el castellano con un 64 %) casi la mitad de los centros escolares son concertados. En el conjunto de la Comunitat Valenciana alrededor de uno de cada tres centros educativos funcionan mediante concierto.

El 76% de familias de los centros públicos de la provincia de Castelló han optado por enseñanza en valenciano, casi 6 puntos más que con la media hecha con la concertada. En la provincia de València, el 70% de las familias de la red pública ha optado por lengua baso valenciano, casi 13 puntos más que en los datos de la Consellería.

En la provincia de Alicante, un 39% de las familias de los centros educativos públicos han optado por el modelo que garantiza el aprendizaje de tres lenguas.

Compromís analizó los datos de Consellería de Educación y constató este apoyo de las familias de la pública al valenciano. El portavoz de Educación del partido, Gerard Fullana, destacó que “los resultados de abstención y de apoyo a la enseñanza en valenciano demuestran que el mensaje apocalíptico del PP y VOX es falso. Gana el sistema que garantiza el aprendizaje de las dos lenguas oficiales y de una tercera lengua extranjera”.

El secretario de Educación del PSPV, Miguel Soler, señaló que "independientemente del resultado de la consulta, todo el alumnado de la Comunitat Valenciana dará menos horas de valenciano el próximo curso". Por ejemplo, en las zonas de predominio lingüístico castellano "sólo darán en valenciano una asignatura cuando ahora se está dando el 25 % de las clases".

En toda la C.Valenciana el valenciano ganó por la mínima en la consulta, e inclusió cambió el mapa escolar, ya que en La Serranía (zona calificada como castellanoparlante) se impuso el valenciano como lengua base de la enseñanza.

Por provincias, Castellón ha votado un 70 % valenciano, Alicante un 65 % castellano y Valencia un 57 % valenciano. Las ciudades de València y Alicante se han decantado ambas por el castellano en la consulta.

En Alicante, la Vega Baja ha votado un 95 % por el castellano, mientras que la comarca de El Comtat ha votado un 87 % por el valenciano. En la provincia de Castellón la comarca del Alt Maestrat ha votado un 94 % en valenciano, y el Castelano ha cosechado un 71 % de apoyos en el Alto Palancia. Por último, en la provincia de València la Ribera Baixa ha sacado un 85 % de apoyos al valenciano y la Plana de Utiel-Requena ha votado un 92 % al castellano.

El conseller José Antonio Rovira resaltó que, con estos datos "prácticamente el 100 % de las familias tendrán plaza en la lengua de su elección". Ahora queda lo más difícil de todo el proceso; desplegar el modelo en las aulas como parte del arreglo escolar y la admisión para el año que viene. El reto es que todas las familias tengan satisfecha su petición de lengua, y Rovira ha remarcado que Conselleria se plantea incluso contratar refuerzos si hacen falta. Directores de centros y docentes llevan meses advirtiendo de que la consulta va a tener una difícil implantación en las aulas.

Entidades en contra

Oposición, sindicatos educativos y las principales plataformas en defensa de la lengua se manifestaron en contra de la consulta y llegaron a pedir la dimisión del conseller Rovira por "crispar" a la población y "crear un conflicto donde no existía".

Por otro lado, se quejaron de que muchas familias no pudieron votar por los problemas informáticos de la aplicación y por no existir un mecanismo para participar de manera presencial. De hecho, directores y docentes explican que el temporal hizo que muchas familias que no tenían los medios en casa o no sabían registrarse en la web no pudieran participar en la consulta que tuvo una abstención del 41 %.

Desde Compromís se ha manifestado que “estas cifras, sumadas al 41% de familias que se han abstenido, son síntoma de como la Consellería está intentando maquillar un fracaso de Rovira y Mazón. Se confirma que las familias de la pública, la red mayoritaria, han tenido que pronunciarse, de forma innecesaria, diciendo que no querían cambiar de programa educativo, querían mantendré el aprendizaje de tres lenguas”.

Además, desde Compromís se ha denunciado que “lo único que ha conseguido el gobierno de Mazón ha sido bajar las posibilitado de dominar las tres lenguas en las zonas castellanohablantes, promoviendo el odio hacia el valenciano, cuando de lo que se trata es de sumar y fomentar de forma pedagógica el plurilingüismo”.

El secretario de Educación del PSPV-PSOE, Miguel Soler, preguntó al conseller Rovira "si van a doblar el presupuesto para poder mantener el programa Xarxa Llibres en todos lo

s centros educativos": "Si no aumentan el presupuesto no podrán mantener el Xarxa Llibres porque cada vez que cambie de curso cambiará la lengua base".