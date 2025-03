La llegada de la borrasca Jana dejará de nuevo lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento en Valencia

Tras el paso del temporal de lluvias que ha dejado importantes acumulados de agua en el interior el prelitoral de Valencia y Castellón, las fallas miran al cielo con el temor de que continúen las precipitaciones. De momento, una ligera llovizna ha hecho acto de presencia en la mascletà de hoy viernes, aunque no ha llegado a ser tan fuerte como para ponerla en peligro.

Sin embargo, mañana las cosas podrían no ser iguales para otros actos programados, entre ellos las manifestaciones del 8M, porque una borrasca atlántica que cruzará de oeste a este toda la Península Ibérica podría dejar cantidades relativamente considerables de lluvia en la tarde-noche de mañana sábado, 8 de marzo. Así lo anuncia la previsión del tiempo en Valencia elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que advierte de que es muy probable que las precipitaciones lleguen en forma de tormenta.

Llega la borrasca Jana a Valencia

La borrasca, bautizada como Jana y con un carácter muy activo, cruzará el sábado el territorio español impulsada por el viento de poniente dejando lluvias generalizadas a su paso. De hecho, buena parte de la península permanecerá mañana en alerta amarilla o incluso naranja por precipitaciones, fuertes vientos y nevadas en las cotas más altas.

Las lluvias más intensas se esperan en Andalucía occidental, donde "los chubascos podrán ser localmente fuertes y acompañados de tormentas", tal y como indica la Aemet en una nota informativa emitida con motivo del paso de este frente.

En la mascletà de hoy viernes en València, las falleras mayores y sus cortes de honor se han tenido que guarecer bajo los paraguas. / Ana de los Ángeles

La borrasca, continúa, "tendrá asociadas rachas muy fuertes de viento del sur" (de hasta 90 km/h) y mañana sábado "se espera que sea el día más adverso del episodio, con las precipitaciones más abundantes y acumulados que podrían superar los 100 l/m2 en 24 horas".

El frente llegará a la Comunitat Valenciana entre la tarde-noche del sábado y la madrugada del domingo. Según explica la Aemet, estas borrascas "tan activas suelen dar lugar a chubascos y alguna tormenta de cierta intensidad, pero de corta duración que podría afectar sobre todo al interior y el norte" valencianos, aunque las lluvias y tormentas "podrían producirse en cualquier punto del territorio por la tarde-noche del sábado" y acarrear "algunas rachas fuertes de viento, también de corta duración".

En la ciudad de València, la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología apunta también la llegada de lluvias que, en principio, se quedarán prácticamente toda la semana que está a punto de entrar. Mañana mismo, sábado 8 de marzo, la Aemet garantiza el agua desde las 6.00 horas y hasta la medianoche, con especial continuidad a partir del mediodía del domingo, cuando de nuevo volverán las precipitaciones para quedarse durante varias jornadas: al menos hasta el jueves 13 de marzo.

El tiempo en València ciudad para los próximos días va a ser lluvioso, según la previsión de la Aemet. / Aemet

Aunque la probabilidad de lluvia no será tan elevada en los próximos días como en los pasados, sí será aún muy alta: de entre el 65 y el 85%. No obstante, todavía es muy pronto para asegurar que el pronóstico del tiempo en Valencia no cambiará nuevamente.

Con respecto a lo que nos espera mañana con la borrasca Jana, la Aemet cree que pueden caer ligeras precipitaciones a primera hora y hasta media mañana y, sobre todo, por la tarde, con especial incidencia durante la tarde-noche, cuando se esperan las mayores cantidades de agua. Es también muy probable que las precipitaciones lleguen en forma de tormenta, puesto que la Agencia Estatal de Meteorología señala que habrá un 65% de posibilidades de que se registre alguna tormenta, que sería breve pero podría dejar algún chaparrón y "rachas fuertes de viento".

El tiempo en València ciudad por horas para mañana sábado, 8 de marzo, anuncia lluvias para la tarde-noche, según la previsión de la Aemet. / Aemet

Ya al día siguiente, domingo 9 de marzo, la borrasca Jan comenzará a perder fuerza. Además de la lluvia, el paso del frente provocará un descenso generalizado de las temperaturas y una bajada de la cota de nieve hasta los 1.000 metros que, en algunos puntos como Pirineos, podrían dejar acumulados importantes de nieve que en cotas altas podrían sobrepasar incluso los 50 centímetros.