Los municipalistas valencianos recogerán firmas para rebajar el listón electoral al 3%

La plataforma municipalista articulada en el último año con el objetivo de ampliar la representación de los partidos independientes sigue quemando etapas. Esta semana, Unión Municipalista ha decidido que presentará una iniciativa popular legislativa (ILP) para solicitar la bajada del listón electoral del 5 % al 3 % para 2027. Lo que se necesitan son 10.000 firmas. Solo con ese requisito, el promotor ya tiene derecho a presentar en las Corts su propuesta. Esa explicación, además, sería en el pleno, con toda la solemnidad, y no en una comisión. Otra cosa, claro, es que tras la propuesta se acepte su tramitación como una ley. Con todo, lo que se da por seguro es que el proyecto político que impulsa Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent con Ens Uneix, y que tiene como objetivo una candidatura autonómica para 2027, se presentará en sociedad en las Corts.

La decisión de impulsar esta ILP se tomó en la reunión de la ejecutiva estatal de la confederación, celebrada este jueves, con la presencia de su presidente, David García, quien también es vicepresidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y de la vicepresidenta de la Diputación de València y coordinadora provincial de la Unión Municipalista, Natàlia Enguix y también el alcalde de Ontinyent y presidente de Ens Uneix, Jorge Rodríguez.

Así, David García defendía la necesidad de esta reforma, argumentando que “una reducción del listón electoral permitirá que muchas candidaturas que actualmente se quedan fuera puedan acceder a las Corts Valencianes, garantizando así una mejor representación de las necesidades e intereses de las poblaciones”.

García también ha señalado que esta medida contribuiría a “reforzar la democracia y evitar que una parte importante del electorado se quede sin voz a las administraciones supramunicipales. En un contexto como el actual, hace falta que todas las voces de la ciudadanía se sienten escuchadas y representadas”.

Congreso de Unió Municipalista, hace unos meses en Ontinyent. / Levante-EMV

En concreto, durante la reunión se acordaba presentar la iniciativa popular legislativa el próximo 22 de marzo en Sueca con una asamblea autonómica donde “queremos plantear no solo la bajada de este listón electoral sino que también se modifique la ley electoral para que no sea necesario sacar un 5% en cada una de las tres circunscripciones (València, Castelló y Alicante) sino que el cómputo sea provincial”, exponía García. Este planteamiento “facilitaría que se pudiera acceder a les Corts con, al menos, el 5% de los votos en una de las provincias y que mostraría más la realidad de la Comunitat Valenciana porque los proyectos políticos que no corresponden a grandes partidos tengan las mismas oportunidades de representar a la ciudadanía”.

Autonómicas 2027

Así, después de esta asamblea está previsto que se inicie la recogida de firmas que junto a la propuesta de modificación tiene como objetivo llevarse a las Corts, aunque García recalcaba que “el objetivo se presentarnos, con esta bajada o no, a las elecciones de 2027. Es el momento que nuestros pueblos y la gente se escuche en las Corts Valencianes”.