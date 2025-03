El projecte «Ser dona al sud» del Fons Valencià per la Solidaritat compleix 20 edicions

«Ser dona al sud», el projecte d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global més vetarà del Fons Valencià per la Solidaritat, està de commemoració: este 2025 està realitzant la seua 20a edició. Este projecte té com a objectius que la població dels municipis socis del Fons Valencià conega de primera mà la realitat de les dones dels països empobrits, així com s’han transformat les seues vides i els seus territoris amb els projectes de cooperació internacional municipalista del Fons.

Per a tal fi, cada any des de 2005 (en 2021 no es va dur a terme a causa de la pandèmia de la Covid-19), i al voltant del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, una delegació de dones beneficiàries de projectes que executa el Fons Valencià en localitats del sud, fan una passantia de treball per municipis de la Comunitat Valenciana socis de l’entitat, portant a cap múltiples activitats: conferències, tallers en centres educatius, reunions institucionals i tècniques, trobades amb associacions de dones, entrevistes en mitjans de comunicació, etc.

Els resultats d’estes 20 edicions mostren un fort impacte social, educatiu, comunicatiu, institucional i tècnic lligat al municipalisme, característica base del Fons Valencià. Durant estes dos dècades, prop de 200 municipis de la Comunitat han albergat alguna de les 650 activitats de les diferents edicions del projecte, arribant a quasi 20.000 valencians i valencianes.

Trobada de dones del sud amb dones d’un municipi soci del Fons. / FVS

Durant les 20 edicions, han participat un total de 50 dones de 18 contraparts locals diferents de Bolívia, l’Equador, Guatemala, Haití, Mèxic, República Dominicana i El Salvador. Dones lideresses de moviments socials i associacions, artesanes, edils, indígenes, emprenedores de diferents àmbits, etc. que han portat el relat de les seues vides com a dones del sud a la Comunitat Valenciana, on també han percebut que, malgrat les distàncies territorials, els diferents estils de vida o el distint desenvolupament econòmic, les desigualtats que sofrixen les dones és una xacra que es patix arreu del món.

Edició 2025

Parlant de l’edició d’enguany, les protagonistes són dos artesanes emprenedores de l’Equador (Tania Lema Perugachi, del municipi d’Otavalo, i Marcela Ochoa Taco, de la localitat de Rumiñahui) -junt amb Martha Haro Lovato, coordinadora tècnica de la contrapart Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM)-, estan recorrent una quinzena de municipis socis del Fons Valencià per tal de traslladar les seues realitats com a dones equatorianes i com ha incidit la cooperació del Fons en les seues vides. Estes artesanes són beneficiàries d’un projecte de cooperació internacional directa del Fons amb el qual s’han capacitat i empoderat a dones per tal que fomenten emprenedories i impulsen negocis.

Compromís amb la igualtat

El treball global del Fons Valencià té una clara perspectiva de gènere. Tots els seus projectes -bé siguen de cooperació internacional municipalista (directa, tècnica o d’acció humanitària) o d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global- estan dissenyats a través d’una mirada que transversalitza el treball per la igualtat entre dones i homes. No obstant això, a més, el Fons realitza projectes amb objectius directes per la igualtat de gènere real i efectiva en països empobrits i a la Comunitat Valenciana. Durant la legislatura 2019-2023 el 47,50 % dels projectes de cooperació internacional i el 25 % dels d’educació per al desenvolupament tenien com a finalitats principals l’equitat de gènere.