El síndic critica a Camarero por "vulnerar la intimidad" de menores tutelados en sus redes sociales

Una publicación en redes sociales de la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, tras acudir a una visita de menores tutelados al Bioparc ha acabado en una resolución del síndic de Greuges afeando que se hayan vulnerado los derechos de dichos menores. En concreto, según indica el propio defensor del pueblo valenciano, el derecho a la propia imagen de los afectados, el derecho a la protección de datos personales y el derecho a la intimidad de los menores.

Es la conclusión de la resolución a la que ha llegado la Sindicatura de Greuges tras una queja del PSPV. Los socialistas denunciaron que el pasado 30 de diciembre, Camarero y otros altos cargos de su departamento acudieron a una visita de varios menores tutelados por la Generalitat al complejo zoológico de València. Tras esta, se difundieron imágenes en las redes sociales de la conselleria y de la propia vicepresidenta con estos menores, a los que se les veía la cara, algo que, para el PSPV, podía ir contra los derechos de los menores.

Ante la queja, la Administración autonómica alegó que en el vídeo no se citaba el nombre de las personas menores de edad ni el de las residencias que estaban participando de dicha actividad; que en las imágenes no se realizaban primeros planos, que su difusión no han implicado "un menoscabo de su honra o reputación" y que el derecho a la propia imagen "no impide la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparece como meramente accesoria".

Frente a la respuesta de la conselleria, los socialistas presentaron alegaciones indicando que la actividad "no es objeto de la queja, sino la difusión a través de las redes sociales" donde aparecen "los menores tutelados junto con destacados cargos", que los centros "están identificados", ya que en el mensaje "se indicaba que los menores eran de los centros de Torrent y de Buñol", que los rostros de varios menores "se ven perfectamente mientras las imágenes de perfil de otros comportan el riesgo de una posible identificación por sus familias" (de las que se encuentran apartados) y que la conselleria "no cuenta con la autorización preceptiva".

Con las explicaciones tanto de la conselleria como de los socialistas, la sindicatura llevó su propia investigación y acabó concluyendo que sí que se habían vulnerado los derechos de los menores tutelados. En concreto, tal y como señala en su resolución, "se ha vulnerado el derecho a la propia imagen de los menores afectados por no apreciar la concurrencia ni de interés público ni de accesoriedad en la fotografía publicada", "el derecho a la protección de datos personales en cuanto por la administración se han utilizado sin el consentimiento del titular o de quien ejerce la tutela" y el "derecho a la intimidad de los menores toda vez que la publicación de los detalles personales contenidos en la crónica desvelan datos de estos".

Nuevo protocolo

Asimismo, la sindicatura recuerda a la administración que primará "siempre el interés superior de los menores de edad tutelados, que tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, frente a cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir" y le hace hasta tres recomendaciones. La primera es que "se adopten las medidas oportunas que permitan prevenir intromisiones ilegítimas en los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de los menores tutelados por la Generalitat".

La segunda es que adopten las medidas oportunas que permitan "proteger los datos personales de los menores afectados cuya imagen fue publicitada en redes sociales". Y por último, señala que para el cumplimiento de la Instrucción 3/2023 de la Dirección General de Infancia y Adolescencia sobre la publicación de imágenes, audios y grabaciones de personas menores de edad tuteladas por la Generalitat "se acuerde la elaboración de un protocolo que garantice que, hechos como los que son objeto de la presente".