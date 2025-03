El PSPV guarda las armas pero mantiene la tensión por la ejecutiva de Bielsa

El PSPV de la provincia de Valencia tuvo esta semana sobre su sede su particular reloj del apocalipsis. Los socialistas, igual que el metafórico cronómetro de la Universidad de Chicago ante la amenaza de guerra nuclear, vivieron durante dos días "a minutos de la medianoche" ante el choque por las primarias entre Carlos Fernández Bielsa y Robert Raga. El acuerdo del jueves, con intervención de Diana Morant, frenó la cuenta y evitó el estallido de un conflicto de difíciles consecuencias. No habrá cisma, pero la tensión no está disipada, con la composición de la ejecutiva y el nivel de integración como próximo foco.

El pacto escenificado el jueves por la noche con una imagen de Bielsa, Raga y Morant se materializó ayer en una resolución de la Comisión de Ética. Casi una semana después de que se cerraran las urnas, Bielsa fue proclamado ganador de las primarias y, por tanto, secretario general del PSPV en la provincia de Valencia. Para ello, previamente, ambas candidaturas habían presentado un escrito reclamando que se validaran los resultados de las mesas escrutadas en Sedaví, Manuel, Corbera y Llíria, "elevando a definitivos los resultados provisionales" que el domingo dio la propia comisión.

Es sobre estas sobre las que pesaban las objeciones. El órgano encargado de velar por el procedimiento interno había ordenado repetir la votación en Manuel, Corbera y Llíria, con un centenar de militantes que abrían la puerta a un vuelco en el resultado. Más complicado era el caso de Sedaví, con denuncias de un hipotético "pucherazo" a partir del audio del secretario general en esta localidad asegurando que metió "5 ó 6 votos" de Bielsa en la urna de la localidad. Ese audio fue dinamita en los chats internos del partido, saltando de grupo en grupo.

Sin embargo, pese a la polvareda levantada, en el partido se ha preferido echar tierra sobre el asunto. Ante la petición de las candidaturas, "decaen los recursos e impugnaciones hasta ese momento en litigio", según expresa la propia Comisión de Ética en su acta. El resultado en este municipio (donde ganó Raga por 22 a 17) se da por bueno, igual que en el resto de agrupaciones afectadas. Por si hubiera dudas, en su resolución, la Comisión de Ética muestra su «deseo» de «dejar constancia de la limpieza y normalidad habida en este proceso democrático».

Carlos Fernández Bielsa, Diana Morant y Robert Raga tras finalizar la reunión en la sede del PSPV en València / Levante-EMV

Este dictamen evitó la repetición ordenada por este organismo en un primer momento y que podría haber provocado un vuelco ante el margen estrecho entre candidaturas. Este ha quedado en 21 votos, según la resolución de Ética tras "la verificación de las actas de escrutinio". En total, Bielsa obtuvo 3.412 votos por los 3.391 de Raga. La distancia es ligeramente inferior respecto a la señalada en los resultados provisionales del domingo, cuando era de 33 papeletas. Finalmente han quedado separados por 21 votos, con 3.412 para Bielsa por los 3.391 de Raga.

El nombramiento oficial de Bielsa rebaja la tensión, pero no la disipa. Esta pasa a la siguiente pantalla:la composición de la ejecutiva. El pacto del jueves se basaba en un compromiso de integración por parte de Bielsa de los fieles Raga en la futura dirección, aunque sin porcentaje ni cargos concretos acordados. Este reparto no será ni mucho menos del 50 % porque porque fuentes del equipo de Bielsa consideran que eso sería nacer con una ejecutiva bloqueada, con posibilidad de frenar acuerdos, y esta lo que debe hacer es «trabajar para ganar elecciones».

Reacciones y celebraciones

Con un mes todavía por delante, el reparto de cargos —especialmente los de más peso, como Organización— se avecina como un punto de fricción, aunque lejos de la batalla campal que podría haber sido una repetición de la votación en determinadas agrupaciones. No obstante, ayer el momento era de la destensión. Lo señaló hasta la propia Morant que destacó que el acuerdo entre las candidaturas es un «mensaje claro» de que el PSPV está «preparado para sustituir a Mazón», señaló que la democracia interna del partido es una «oportunidad para conformar equipos» y mostró el deseo de «integración» en la ejecutiva de Bielsa.

A la proclamación vía resolución se unió la felicitación de la candidatura de Raga, quien felicitó a Bielsa por el triunfo. «Estamos en un momento crucial», señala el comunicado enviado por su equipo en el que apelan a un «PSPV fuerte y unido en torno a Diana Morant». "Esta candidatura siempre ha trabajado para impulsar un modelo de partido basado en las comarcas y el municipalismo, en empoderar a la militancia y al PSPV, con el objetivo de que los socialistas seamos la palanca de cambio político que la sociedad necesita", añade el texto.

«Es momento de unidad, de trabajo y de defensa de esta tierra, somos la alternativa», escribió por su parte el reelegido líder provincial en sus redes sociales agradeciendo el apoyo de la militancia y celebrando (por segunda vez) su victoria con un acto en Mislata al que acudieron varios de los cargos que le han apoyado en este proceso como el alcalde de Almussafes, Toni González; el de Silla, Vicent Zaragozà, o el de Paterna, Juan Antonio Sagredo. Las armas se han guardado, pero nadie en el PSPV las ha entregado.

Un pacto por miedo al 50 % y a los recursos presentados fuera de plazo Pasadas las 23 horas de la noche, el jueves, el PSPV comunicó que las candidaturas de Bielsa y Raga habían llegado a un acuerdo y que el primero sería secretario general y a cambio, se retiraban todos los recursos. En medio, Morant ejercía de mullidora. El acuerdo, trasladan diferentes fuentes conocedoras del proceso —y lo evidencia la hora del comunicado— no fue fácil, aunque ambos bandos tenían motivos ‘legalistas’ sobre el proceso para acabar pactando. En este sentido, uno de los argumentos que empujaron a la parte de Raga a renunciar a sus recursos es que estos no se habían presentado en tiempo y forma. Según la normativa interna, estos se han de registrar 24 horas después de dar los resultados provisionales. Si no hay, estos se vuelven definitivos. Y el lunes por la noche no había, lo que daba un margen legal al equipo de Bielsa para impugnar la impugnación, valga la redundancia. No obstante, la candidatura del alcalde de Mislata tenía un motivo para acabar pactando. Los estatutos señalan que habrá segunda vuelta de primarias si ninguno de los dos candidatos supera «el 50 % de los votos válidos». Y con el recuento oficial, Bielsa podía no alcanzarlo. De hecho, según el resultado final, el alcalde de Mislata se queda en el 49,86 % por el 49,55 % de Raga. Los 0,58 % votos restantes son en blanco, que sí que contabilizan como válidos. No obstante, fuentes de la candidatura de Bielsa precisaron que en el último congreso federal se cambiaron los estatutos y solo se contabilizaban como válidos los votos a candidaturas, habiendo obtenido Bielsa un 50,12 %, porcentaje por el que fuentes de su equipo aseguraron que presentarán una reclamación para que acabe constante este último como el cosechado el 2 de marzo. El último factor estaba en Ferraz, donde la candidatura del dirigente provincial aseguraba que presentaría su recurso. Por mucho que Morant tenga sintonía directa con Pedro Sánchez, nadie podía asegurar cuál podía ser la resolución por parte de la Comisión Federal de Garantías, una duda que ha tenido efecto disuasorio en ambos.

