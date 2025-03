Guardianes de la lengua: "El debate no era 'castellano o valenciano', sino qué otro idioma podemos enseñar en la escuela"

"La lengua enriquece. El debate no era 'castellano o valenciano', sino qué lengua podemos añadir en la escuela para que los niños y niñas aprendan más". Asunción Beviá es directora del IES Lucentum, en Alicante, donde los padres han votado un 95 % castellano como lengua base, y David Salinas dirige el colegio Horta Major de Alcoi, donde los padres han votado un 90% en valenciano. Los dos están de acuerdo en una cosa: las lenguas están para unir a la gente, no para dividirla.

Ambos docentes trabajan en contextos muy distintos, como ha quedado claro tras la votación de la lengua base en la que han participado 340.000 familias valencianas. Beviá está en la zona en la que más se ha votado en castellano, y Salinas en la más 'provalenciano'.

Pese a las distintas idiosincrasias ninguno cree que la consulta fuera necesaria, y opinan que ha generado fricciones donde no las había. "Todo se ha politizado, y eso nos da mucha pena. Se han generado trincheras, cuando nosotros intentamos inculcar valores a nuestros alumnos y enseñarles que las lenguas están para que se entienda la gente", explican ambos. "La lengua y la educación deberían ser innegociables", reivindican.

Guardar las lenguas

Según David, las familias se han movilizado al entender el colegio como uno de los últimos bastiones donde se sigue hablando y enseñando el valenciano. "Mi comarca es valencianoparlante, pero la realidad es que menos de un 20 % de mis estudiantes hablan valenciano en su casa con sus padres. Luego a nivel social el valenciano lo tiene muy crudo, de las 30 televisiones que tenemos disponibles, sólo una da la programación en valenciano, creo que las familias se han movilizado porque han visto peligrar la lengua si dejaba de darse como idioma troncal en el colegio", explica.

Asunción, aunque en una comarca castellanoparlante, también asume este papel como 'guardiana de las lenguas' para hacerse entender en la Comunitat Valenciana. "En nuestra zona hay muchas más reticencias, pero siempre trato de inculcar que es importante al menos conocer el valenciano porque convivimos todos en un mismo territorio", cuenta.

Problemas con el voto telemático

Ambos centros tienen comunidades migrantes muy importantes, que en un caso han votado por el castellano y en otro por el valenciano. Lo común a todas ellas es que han tenido muchos problemas a la hora de votar telemáticamente. "Si no es porque hemos dado atención presencial los 7 días y con tres ordenadores y docentes ayudando, muchísima menos gente habría votado", cuenta Asunción.

Para David, el no incluir la posibilidad de votar presencialmente ha sido muy negativo para las familias con menos recursos. "Hay un montón de personas que, o no tienen los medios o no sabían ni siquiera cómo registrarse en el sistema", explica Salinas.

Dos mares consulten el llistat amb els resultats de la consulta. / Pilar Cortés

De hecho, uno de los elementos que condicionó la votación fue el temporal de lluvia "en València y Castellón estuvieron tres días con las aulas cerradas y muchísima gente no pudo votar por eso, porque no sabía hacerlo sola y los centros no estaban abiertos", explica Salinas.

De hecho, comparan la participación de un 58 % de las familias con otros procesos de consulta como el de la jornada escolar, donde suelen votar un 70 %, y la razón principal, según ellos, es que no se haya permitido votar presencialmente y se haya hecho telemáticamente.

Desplegar el modelo

Los resultados de la consulta se han divulgado de manera muy pormenorizada, incluso curso a curso de cada centro, lo que ha permitido ver dónde se ha votado cada una de las lenguas, pero también ha alimentado la división y enfrentación en ciertas comarcas. Una de las lecturas del plebiscito es que las familias de la escuela pública han votado masivamente por el valenciano, en un 60 %, mientras que la concertada se ha inclinado por el castellano.

En muchos colegios el resultado de la consulta trastocará el proyecto educativo de centro (que es algo así como la idiosincrasia y la manera de enseñar), y en otros lo mantendrá. Sin embargo, en lo que coinciden los directores es que los resultados serán de difícil aplicación.

Ahora queda lo más difícil de todo el proceso; desplegar el modelo en las aulas como parte del arreglo escolar y la admisión para el año que viene. El reto es que todas las familias tengan satisfecha su petición de lengua, y Rovira ha remarcado que Conselleria se plantea incluso contratar refuerzos si hacen falta.

Por su parte, las familias no volverán a votar la lengua base de los centros, tan solo las de los menores que empiecen su etapa escolar a los 3 años, o en Bachillerato los próximos años. Este proceso se integrará en la admisión escolar, igual que si algún estudiante decide que quiere cambiar de lengua base y necesita moverse a otro aula u otro centro.