La pobreza llama a la puerta de más de 1,6 millones de valencianos

Más de 1,6 de valencianos, tres de cada 10 (el 29,9 %) habitantes de la Comunitat Valenciana, vive en riesgo de pobreza o exclusión social según los resultados definitivos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa Arope, conocida así por sus siglas en inglés At Risk Of Poverty and Exclusion, estima el riesgo de pobreza o exclusión social a partir de la población que se encuentra en riesgo de pobreza, o con carencias materiales severas o con baja intensidad en el empleo.

La tasa Arope define la población en riesgo de pobreza o exclusión social como aquella que está al menos en alguna de estas tres situaciones: en riesgo de pobreza (ingresos por unidad de consumo por debajo del 60 % de la mediana), situación en la que se encuentran uno de cada cuatro valencianos (el 24,8 %); en hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (aquellos en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20 % del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia de los ingresos) vive el 8,8 % de la población valenciana; o sufre carencias materiales severas, circunstancia que padecen uno de cada 11 valencianos (9,1 %), cerca de 488.000 personas.

Crece la pobreza

En 2024, la tasa Arope estima que la Comunitat Valenciana es la sexta autonomía con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, 4,1 puntos por encima de la media española (25,8 %), un punto más que el año anterior. La mayor tasa de pobreza o exclusión la presenta Andalucía con el 35,6 %, seguida de Castilla-La Mancha (34,2 %), Extremadura y Murcia, ambas con un 32,4 %, y Canarias (31, 2 %). En estas seis autonomías con mayores tasas de pobreza, con respecto al año anterior la situación ha empeorado en Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunitat Valenciana. En los dos primeros casos la exclusión social ha crecido 2,5 y 1,9 puntos porcentuales respectivamente, mientras que en el territorio valenciano ha aumentado en 0,3 puntos.

La tasa Arope de pobreza o exclusión social más baja de España es la del País Vasco, donde menos de uno de cada siete habitantes (el 14,8 %) se encuentra en dicha situación, la mitad que en el caso valenciano.

Agencia ATLAS / Foto: Save The Children

La Encuesta de Condiciones de Vida también revela que la renta media neta de los hogares valencianos es de 33.031 euros anuales, la quinta más baja de España pese a haber crecido en 1.707 euros (un 5,4 %). La renta de los hogares valencianos es 3.965 euros inferior a la media estatal (36.996 euros), la segunda mayor diferencia de los últimos 10 años y está a más de 11.858 euros de distancia de la renta neta media de los hogares madrileños, que con 44.889 euros anuales es la más alta de España.

Pese al incremento de la renta de los hogares, se mantiene el porcentaje de valencianos que dicen llegar a final de mes con dificultad o con mucha dificultad: uno de cada cinco (el 21,1 %). Esta proporción es la séptima más alta de España y está por debajo de la media estatal, que es del 21,8 %. Andalucía presenta el peor registro, con casi tres de cada 10 habitantes (27,4 %) que llegan con dificultad o mucha dificultad a final de mes, y País Vasco el mejor con uno de cada siete habitantes en esta situación (14,1 %).

Agencia ATLAS

Sin vacaciones ni gastos imprevistos

La tasa Arope evalúa hasta 9 carencias materiales de los hogares, y enmarca en situación de carencia material severa a la población que cumple al menos cuatro conceptos de esta lista. De estas 9 carencias la que más sufren los valencianos es la falta de capacidad para afrontar gastos imprevistos, lo que afecta a casi cuatro de cada 10 (38,7 %). Le sigue el no poder permitirse salir de vacaciones al menos una semana al año, algo que no está al alcance de cerca de cuatro de cada 10 valencianos (38,1 %).

La población valenciana es la cuarta con más dificultades para salir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos, por detrás de canarios, andaluces y murcianos, y la tercera tras canarios y andaluces más afectada por los retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos.

También tres de cada 10 valencianos (el 29,1 %) no puede sustituir los muebles estropeados o viejos. Y cerca de uno de cada cinco (el 18,5 %), no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.

Los retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal (hipoteca, alquiler, recibos de gas, agua, luz, comunidad de propietarios...) en los últimos 12 meses afectan a uno de cada 7 valencianos (el 14,2 %), porcentaje que crece hasta el 16 % si se incluyen las compras a plazos.

Dos mujeres ante el mostrador de una pescadería en Alicante. / José Navarro

Carencias materiales

Finalmente, casi el 6 % de valencianos no tiene dinero para comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Hay cerca de un 6 % que no puede permitirse disponer de un automóvil y un 7 % que no puede comprar un ordenador. De estas 9 carencias, siete han empeorado en la Comunitat Valenciana con respecto al año anterior, pues solo se ha reducido el porcentaje de población para que es un lujo comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días y la pobreza energética.

Dos mujeres ante el escaparate de una zapatería en Elda. / Axel Álvarez

Además, más de una sexta parte de los valencianos, el 16 % en ambos casos, no pueden permitirse participar regularmente en actividades de ocio o gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismos. Igualmente, uno de cada 10, tampoco puede sustituir ropa estropeada por otra nueva o reunirse con amigos o con la familia para tomar algo al menos una vez al mes. Por otro lado, para algo más del 3 % de la población valenciana, cerca de 177.000 personas, es un lujo disponer de dos pares de zapatos en buenas condiciones y el 2 %, más de 112.000 personas, no dispone de conexión a internet al no poder pagarla. Estas seis carencias materiales han aumentado en el último año.

Suscríbete para seguir leyendo