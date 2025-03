Acció Ecologista-Agró denuncia por delito de odio a un eurodiputado de Vox por sus "bulos" sobre la dana

Acció Ecologista-Agró ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de València por delito de odio contra el eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta, al que acusa en un comunicado de "difundir bulos" sobre la devastadora dana del pasado 29 de octubre. Además de Girauta, Agró también ha denunciado a Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía. En ambos casos, les acusa de difundir en redes sociales "audios o vídeos en los que culpa a los ecologistas de no permitir cortar cañas, y que estas cañas habrían causado las muertes y daños materiales de la dana".

Joan Gimeno

Según Agró, el pasado 1 de noviembre Girauta publicó en su perfil de la red social X "un mensaje con el siguiente texto: 'Ecologistas y políticos seguidores, culpables'". Dicho mensaje incluía un vídeo de la inundación, con numerosas cañas siendo transportadas por la riada, "con el texto '¿Dónde están todos los ecologistas que prohíben recoger las cañas y pastos del monte?'".

Juan Carlos Girauta en un acto de la Fundación Valencia Activa junto al edil Juan Manuel Badenas, ahora hace un año. / Levante-EMV

Respecto a Ariza, el colectivo ecologista denuncia que ese mismo 1 de noviembre "difundió en su cuenta de Telegram un audio, que supuestamente habría sido grabado por un ingeniero de Caminos y que había colaborado en la reconstrucción de la Presa de Tous, en el que entre otras expresiones, se decía: '(…) porque además si quitas una caña son especies que las han hecho protegidas los verdes, los ecologistas. O sea que no puedes quitar las cañas porque te multan. (…) Por eso, la causa principal de esto (Se refiere al desastre y a los muertos) no la tiene la lluvia, no la tienen las infraestructuras, la tiene el desplazamiento de los coches y los responsables de no hacer frente a los ecologistas'".

Críticas a Barrachina

Acció Ecologista-Agró critica que "el bulo" de Girauta también ha sido difundido por otros políticos, siguiendo a estas cuentas, y entre ellos citan al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, del que dicen que "llegó a decir que los agricultores no pueden cortar ninguna caña para las tomateras". "Sin embargo, la realidad es que la normativa valenciana lo permite (artículo 4 del Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell)", subraya el comunicado.

Tomateras hechas con cañas. / Acció Ecologista-Agró

"Amenazas graves"

"Estos bulos se difundieron de manera amplia por las redes sociales, y como consecuencia de ello, en nuestra asociación se recibieron dos llamadas telefónicas hostiles (incluyendo la de un padre de una víctima), o en otros casos, algunos socios fueron insultados o provocados en tareas de voluntariado posterior a la dana", lamenta la organización ecologista. "La situación en redes sociales fue incluso peor, donde se han llegado a expresar amenazas graves a todo el colectivo ecologista", insisten.

Para Acció Ecologista-Agró "las actuaciones de los denunciados entran dentro del concepto de bulo, o noticia falsa, pues las cañas son especies exóticas e invasoras en la Comunitat Valenciana, se pueden recoger y sólo hay que realizarlo con cierta prudencia: con permiso del dueño, y sin hacer daño a nada ni a nadie. Las Administraciones la retiran, las asociaciones ecologistas también, pues no las defienden, y no tenemos constancia de multas a agricultores por quitar cañas".

Tareas de retirada de cañas en el río Vinalopó. / Acció Ecologista-Agró

Este colectivo detalla que "ha meditado despacio" la decisión denunciar, pues destaca que es la primera vez que lo hace. "Sin embargo, conforme iban pasando las semanas y el número de amenazas y difusión del bulo iba creciendo, consideramos que era más peligroso callar que actuar", recalcan. "El colectivo ecologista está siendo perseguido por algunos sectores de la sociedad e incluso por algún partido político y algún poder público", concluye la nota.