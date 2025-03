Las Corts 'pasa' de los presupuestos y fija el reemplazo de Bravo

Las Corts ya tiene nuevo calendario. El tercero en lo que va de año sobre este periodo de sesiones que durará hasta el 4 de julio. Y a diferencia de los otros dos aprobados a finales de enero y en febrero y que quedaron caducos ante la expectativa de que se debatieran unos presupuestos que todavía no han salido del Consell por la falta de acuerdo entre PP y Vox, esta vez la agenda parlamentaria se ha elaborado al margen de las cuentas autonómicas. Eso sí, ya han situado la primera cita destacado: el pleno del 26 de marzo cubrirá la vacante de Gabriela Bravo.

Todo está pendiente de ser negociado. Hay algunas que están en marcha, como las que mantienen el Ejecutivo autonómico y Vox, admitidas por el síndic de estos últimos, José María Llanos, que incide en que la falta de acuerdo no es por ningún punto en concreto, sino porque se están "perfilando contenidos" y que están "poniendo toda la carne en el asador". Esa carne, no obstante, debe ser casi carbón si se tiene en cuenta que en enero, cuando ya estaban ambos partidos negociando, los presupuestos estaban "al caer".

Pese a ese vaivén negociador, con ahora sí y ahora no, tanto Llanos como el portavoz del PP, Juanfran Pérez Llorca, han señalado la necesidad de las cuentas, de que se aprueben "lo antes posible", pero de momento, las Corts harán marcha sin ellas. Así, si el penúltimo calendario aprobado preveía que fuera hace siete días cuando entraran los presupuestos en las Corts y según su tramitación no recibiría el visto bueno definitivo hasta mayo, ahora no se haría hasta junio, quedando medio año para su ejecución.

Los portavoces de Compromís hablan antes de la junta de síndics, este martes. / José Cuéllar/Corts

No parece importarle mucho a los voxistas, que manejan los tiempos. Más apurado comienza a verse al PP; las cuentas serían un oxígeno político para Mazón y la apelación de Llorca a que estar sin presupuestos es una "anomalía" empieza a mostrar la intención de los populares de acelerar. "Lo más recomendable es que se aprobaran presupuestos en todas partes", ha agregado el síndic del PPCV que ha aprovechado su alegato para criticar que el Gobierno central lleve más de dos años sin remitir el proyecto financiero a las Corts.

Sustitución en la Mesa

La entrada de los presupuestos, si llegan, condicionaría la lista de plenos previstos de aquí a julio, hasta cuando hay siete contemplados. El primero y que difícilmente sufrirá modificación es el 26 de marzo. En este habrá un punto destacado: la elección de la vicepresidenta segunda de las Corts, el puesto que lleva vacante desde el 21 de enero cuando Gabriela Bravo dimitió. Los socialistas han reclamado desde entonces su derecho a designar el reemplazo (han elegido a María José Salvador), pero el camino no está despejado.

Quien podría impedírselo es el PP, siempre con el apoyo de Vox. Este cargo se ha de votar en urna secreta y se elige el nombre más respaldado. Compromís avalará a Salvador, lo que sumará 46 papeletas. Falta ver qué hace la derecha, con mayoría en la cámara. Los populares, de momento, han incluido el asunto y no descartan presentar una candidata. "Tomaremos una decisión el día 26", ha indicado Pérez Llorca quien ha vinculado esta posibilidad a que el PSPV "rectifique" y negocie la renovación de órganos estatutarios. "Ya basta de poner la otra mejilla", ha añadido.

Ese punto no lo aceptan los socialistas que rechazan negociar e insisten en que la elección de una socialista en la Mesa es parte de la "normalidad democrática". No obstante, temen que el PP quiera "morir matando". Para cualquier movimiento de los populares debería contar con el apoyo de Vox. Los voxistas, por su parte, no se han planteado si presentar o no una candidata al puesto ya que se habían enterado este mismo martes de la inclusión de este en el orden del día. Todo está por negociar en las Corts.

