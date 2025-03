PSPV y Compromís mantienen su enredo por la moción de censura

La situación en la que viven PSPV y Compromís sobre la posibilidad de presentar una moción de censura contra Carlos Mazón se podría definir en el paso de cinco minutos en los que van del síndic de los valencianistas, Joan Baldoví, lamentándose que no hay ningún tipo de comunicación con los socialistas sobre el registro de este mecanismo parlamentario y la intervención de su homólogo en el otro partido de la izquierda, José Muñoz, destacando la buena relación entre ambos con puentes por los que pasan "muchos coches e información".

Quizás la mención al vehículo motorizado no fuera la más adecuada para mostrar el cariño mutuo con el portavoz de los valencianistas que, por su parte, no trasladó la misma sintonía. Que no es que sea mala ni mucho menos, solo que hay un punto ante el que las diferencias son palpables. Y lo peor de todo para Compromís: que necesitan del respaldo del PSPV para poder llevarlo a cabo. Es la moción de censura, una cuestión que se viene barruntando desde hace meses, pero ante la que ambos partidos tienen ideas distintas.

Porque si hay acuerdo en que el auto de la jueza de Catarroja es "demoledor", "contundente", suficiente para "desmontar" los argumentos que hasta ahora había dado el Consell y en que el máximo responsable es Carlos Mazón, no lo hay sobre cómo actuar. Baldoví ha insistido este martes en la presentación de la moción de censura, ha recordado la propuesta de cita con Diana Morant, de la que ha lamentado que no se le haya respondido, y ha criticado que si no se presenta es porque hay quien está haciendo "cálculos políticos".

Nuevo pronunciamiento de Feijóo

No hizo falta el sujeto-verbo-predicado para saber que se refería al PSPV. Su síndic, no obstante, no se dio por aludido, ha remarcado que tienen "agenda propia" y ha señalado que si hay alguien haciendo cálculos son PP y Vox, citando a Alberto Núñez Feijóo y su interés en "seguir gobernando Valencia" y a los voxistas por hacer de escuderos de Mazón. "El primer responsable de que siga Mazón es Feijóo y el segundo es Vox, ellos sí que están haciendo sus cálculos políticos", ha lamentado Muñoz.

De hecho, el dirigente socialista ha vuelto a poner el foco en el líder del PP y ha vuelto a la casilla de hace semana y media cuando Diana Morant pidió a Feijóo "mover ficha" y sino la moverían los socialistas. "Ahora hay novedades con el auto, debe pronunciarse", ha agregado el síndic. A falta de un nuevo pronunciamiento del líder del PP, los socialistas sí que han exhibido hoy un cálculo y es el de diputados que conforman las Corts. "Los números son los que son", ha dicho, con una mayoría de PP y Vox. De momento, la moción sigue sin llegar.

