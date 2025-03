Vox cuestiona a la jueza de la dana: "No tiene que considerar nada, solo reunir pruebas"

Vox ha puesto en cuestión el papel de la jueza instructora sobre su investigación de la gestión de la dana ante el último auto, el emitido este lunes y en el que señala, entre otros aspectos, que el Cecopi se convocó con "gran demora", que la Generalitat era la encargada de enviar la alerta a la población y que había información suficiente para hacerlo. Son precisamente estas expresiones las que ha señalado el síndic de los voxistas, José María Llanos, quien ha indicado que la jueza de instrucción "solo tiene que recabar pruebas, nada más", sin tener que "considerar nada".

"No me parece que tenga ningún sentido que en una fase de instrucción se dicten autos tomando decisiones que solo corresponden al juez sentenciador", ha expresado Llanos, quien ha insistido en que la instrucción "es una fase de un procedimiento en el que se recaba información", donde se buscan las pruebas "que luego se tendrán que analizar en el futuro procedimiento penal". "Un juez instructor no tiene que considerar nada, solo decir que veo que puede haber indicios de delito", ha añadido.

Es decir, Vox no cuestiona que se cite como investigados a Salomé Pradas, exconsellera de Justicia y responsable de las Emergencias de la Generalitat el 29-O, o su secretario autonómico Emilio Argüeso, sino las aseveraciones que realiza a lo largo del auto. "La jueza de instrucción no sentencia", ha indicado. Este cuestionamiento al papel de la jueza por excederse en su labor es, hasta el momento, la principal crítica que ha recibido la instrucción del caso.

Horas antes, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, aseguró que mostraba su respeto por el procedimiento, pero rechazaba acudir voluntariamente a declarar tal y como le ofrecía la instrucción. Los voxistas, principal socio de los populares, han roto así ese esquema y la crítica les ha servido para justificar que el auto de la jueza de Catarroja pudiera marcar las decisiones que tome la formación respecto a Mazón y el Consell.

Mantiene el respaldo

Así, Llanos ha insistido en que ellos dan respaldo no a una persona o un gobierno sino "al pueblo valenciano" y a las medidas concretas que el Ejecutivo autonómico y el PP vaya llevando al parlamento autonómico y que si estas son "buenas", las apoyarán. Además, el síndic ha tomado las palabras de Santiago Abascal y ha asegurado que no es momento de "dimisiones". Cualquier recambio de Mazón debe pasar por el voto afirmativo de los voxistas.

Por su parte, y en claro constraste con las críticas de Vox, PSPV y Compromís han incidido en que el auto de la jueza es "demoledor", en palabras del síndic socialista, José Muñoz; e "inapelable, contundente e irrebatible", según ha expresado el portavoz de los valencianistas, Joan Baldoví. "Demuestra la inacción y la parálisis del Consell", ha añadido Muñoz mientras Baldoví ha insistido en que este auto "vuela todas las excusas que el Consell ha estado dando", motivo por el que ha reclamado de nuevo al PSPV a presentar una moción de censura.