Carlos Mazón: "Frente al reto más difícil, aquí estamos"

Carlos Mazón mira al frente, congela la sonrisa, aguanta el tirón y calla. El presidente de la Generalitat ha rechazado opinar sobre la propuesta lanzada por Diana Morant, secretaria general del PSPV, de convocar elecciones autonómicas. Mazón ha acudido a primera hora al Museo de las Ciencias Príncipe Felipe para inaugurar la exposición 'Leonardo da Vinci. 500 años de genio' con la que la institución abre sus 25 años.

Mazón, durante su discurso / Miguel Angel Montesinos

En un recinto plagado de escolares, el séquito del president lo mantuvo totalmente al margen de los asistentes al museo. Mazón entró al recinto por la puerta norte donde su vehículo oficial lo dejó en la misma puerta. Alli lo esperaba la alcaldesa María José Catalá que, una vez en el vestíbulo, se mantuvo a su lado pero, en ningún momento, fue preguntada por esta cuestión.

Por activa y pasiva, los medios de comunicación allí reunidos, preguntaron a Mazón sobre la propuesta de Morant y si tiene pensado dimitir por la gestión de la dana, pero Mazón se limitó a saludar a los presentes y decir que este no era el momento ni el sitio para responder. "De eso no voy a hablar porque no está previsto. Hemos venido a inaugurar una extraordinaria exposición. Dejarme pasar", dijo rodeado de tantos micrófonos y cámaras que le era imposible abrirse paso.

En la inauguración de la exposición, Mazön, más allá de ensalzar las bondades y grandeza del recinto y la muestra de Da Vinci, incidió en el papel que durante la dana había desempeñado el espacio como epicentro del voluntariado. Entre otras frases, contextualizadas en elogiar el museo, dijo: "Frente al reto más difícil, aquí estamos". ¿Era un mensaje sobre el calvario que está viviendo?