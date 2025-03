La diputación convoca sus premios de Memoria para jóvenes centrados en la mujer como guardiana de la memoria

La Diputación de Valencia ha convocado una nueva edición de los premios ‘La Memoria en la Escuela’, que en esta ocasión tendrán una temática feminista y contarán, como novedad, con la participación de alumnado de FP Básica, tal y como avanzó la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, durante la gala de reconocimientos del pasado año. El BOP ha publicado este miércoles las bases de una convocatoria que tiene por tema ‘Las mujeres, las primeras guardianas de la memoria democrática’, y que abre el plazo para presentar trabajos hasta el jueves 31 de julio de 2025.

La vicepresidenta Enguix, responsable de la delegación de Memoria Democrática que organiza los premios, resalta “la labor desarrollada por las mujeres para mantener el recuerdo de las personas afectadas por cualquier tipo de represión, y esa preservación de la memoria familiar por parte de madres, abuelas y bisabuelas es la que queremos vincular al período de la Guerra Civil, la dictadura y la transición democrática a través de los trabajos que nos presente el alumnado”. La responsable provincial recuerda que “la participación de la juventud en el fomento de los Derechos Humanos y los principios democráticos son la esencia de estos premios y la base de nuestra acción pedagógica en materia de memoria”.

A la convocatoria pueden presentarse alumnas y alumnos de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y FP Básica, de manera individual o en equipo, y en todo caso con la tutorización del profesorado. Los trabajos deben ser originales y pueden estar plasmados en cualquier soporte escrito, además de proyectos audiovisuales y obras de creación (artísticas, teatrales, canciones...). Los interesados pueden presentar su solicitud de participación en https://www.dival.es/memoria-historica/content/premis-centres-educatius

El objeto de los premios es reconocer el esfuerzo de inicio a la investigación realizado por el estudiantado, con trabajos de enseñanza-aprendizaje relacionados con su entorno más cercano y que les permita reflexionar sobre las ventajas de la democracia y el Estado de Derecho. “No se trata de decirle a la juventud cómo tiene que pensar, sino ayudarla a construir su propio conocimiento y que valoren la importancia de difundir los derechos humanos, fomentando la participación de esa juventud en la defensa de los principios democráticos”, explica Natàlia Enguix.

Premios y soportes

La edición de este año de ‘La Memoria en la Escuela’ cuenta con una dotación presupuestaria de 12.000 euros, de los cuales 4.000 irán destinados al primer premio, 2.000 para cada uno de los dos segundos y 1.000 para cada uno de los cuatro terceros premios. El 75% de estas cantidades corresponderán al autor, autora o autores de los trabajos premiados, y el resto al tutor o tutores de los proyectos.

En cuanto a los soportes, para cualquier trabajo escrito hay una extensión máxima de 40 páginas en Arial 12, con interlineado de 1,5. En el caso de audiovisuales, no deben superar los 30 minutos de duración, mientras que las creaciones artísticas (piezas teatrales, canciones, etc.) deben ir acompañadas por una memoria del autor sobre la inspiración del proyecto y su contextualización, con una extensión que no supere las 15 páginas. Todos los proyectos, independientemente de su formato, deben acompañarse de la memoria del tutor, que debe incluir el punto de partida, el proceso y los objetivos alcanzados con el trabajo.

En la edición de 2024, la quinta de ‘La Memoria en la Escuela’, el proyecto ganador fue ‘Desde y hacia Valencia’, de Irene Martín y María Romero de Ávila, alumnas del colegio Pureza de María-Cid de Valencia. Bajo la tutoría de Pablo Saturnino, el mejor trabajo del concurso fue un vídeo documental que gira en torno a los desplazados valencianos por la Guerra Civil española, vinculando el episodio con situaciones similares vividas en otros países y en cronologías diferentes como la Guerra Civil del Líbano y la guerra en Ucrania.