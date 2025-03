La asociación de víctimas de la dana pide comparecer ante el Parlamento Europeo

L'Associació de Víctimes DANA 29 d'Octubre 2024 ha solicitado comparecer a ante el Parlamento Europeo para "exponer las graves deficiencias en la gestión de la catástrofe provocada por la DANA del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana". La petición, presentada ante la Comisión de Peticiones Ciudadanas, exige "una investigación exhaustiva sobre la actuación del Gobierno valenciano y la adopción de medidas que eviten la repetición de una tragedia similar".

En su escrito, la asociación denuncia que las autoridades autonómicas ignoraron los avisos meteorológicos y no coordinaron adecuadamente la respuesta a la emergencia, lo cual "dejó centenares de familias en una situación de extrema vulnerabilidad". Además, la carencia de evacuaciones preventivas, el colapso de los servicios de asistencia psicológica y la imposibilidad de muchas víctimas de acceder a indemnizaciones por la pérdida de sus bienes son una buena muestra de "la deficiente gestión que ha agravado el impacto del desastre".

Ante esta situación, la asociación ha solicitado en el Parlamento Europeo "que garantice el cumplimiento de las normativas europeas de protección civil y derechos". Así mismo, insta a que se acelere la concesión de fondos europeos para atender de manera inmediata las necesidades de los afectados, incluyendo la reconstrucción de infraestructuras, la rehabilitación de viviendas y la mejora de los servicios de salud mental.

Ámbito educativo

Por otro lado, los representantes de las víctimas "exigen responsabilidades en el ámbito educativo, puesto que la carencia de directrices claras llevó a la suspensión de clases a universidades y escuelas, sin coordinación por parte de las autoridades".

La primera decisión sobre la comparecencia se tomará el próximo 18 de marzo, cuando los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios tendrán que pronunciarse sobre la admisión a trámite o no de la petición. El voto del Partido Popular será clave para la comparecencia, puesto que socialdemócratas, liberales, verdes y partidos de la izquierda no suman suficientes apoyos. La Asociación de Víctimas de la DANA recuerda que "se trata de una petición colectiva y que buscará el apoyo de todos los grupos parlamentarios en el Eurocámara".

Responsabilidades por la dana

"Lucharé hasta el final por mi marido y mi hija, no perdieron la vida en la dana, en Benetússer no llovía, fueron asesinados por la ineptitud de gobierno", es el testimonio desgarrador de Toñi, el pasado 14 de febrero durante la presentación de la Associació Víctimes Dana 29 octubre 2024 y que nace con la intención de pedir responsabilidades tanto sociales como judiciales, en todos los estamentos a nivel local, autonómico, estatal e incluso europeo por las 227 muertes el 29-O, la de los dos trabajadores y todos los afectados que han perdido casas, coches y bienes materiales.

"Me cuesta mucho estar aquí pero he querido dar mi apoyo a esta asociación para pedir justicia. Los políticos tienen que estar al lado del pueblo y nos han demostrado que no les importamos nada. Nadie me ha llamado, nadie me invitó al acto de la catedral. Han demostrado su falta de empatía y de humanidad, y son incapaces de asumir su responsabilidad y su ineptitud. Si no sirven, que se vayan a la calle. Eso no significa que no haya que creer en los políticos, hay que apoyar a los adecuados, no a los que solo están ahí por dinero", señaló Toñi.